Rosalía adelanta un fragmento del que será su próximo single 'LLYLM'

Rosalía ha querido compartir con sus seguidores un fragmento de la que será su nueva canción 'LLYLM' -Lie Like You Love Me (miénteme como si me amaras)-una canción que podría ser completa en inglés sorprendiendo así a sus fans. La cantante no es la primera vez que canta en inglés en una de sus canciones, lo hizo previamente en Barefoot in the park junto a James Blake y algunos fragmentos en Lo vas a Olvidar junto a Billie Eilish o Blinding Lighti con The Weknd.

En la noche del 9 de enero, Rosalía decidió subir un vídeo a Instagram donde se graba a ella misma en un espacio completamente lleno de brillantes y luces donde la catalana canta la que será su próxima canción. Aún no ha confirmado cuando saldrá este single pero sin duda ha creado mucha expectación sobre el nuevo sencillo.

Días antes la artista subió el vídeo con la canción a TikTok pero lo borró rápidamente. En él se veía que Rosalía estaba acompañada de su novio, Rauw Alejandro y que se encontraban abordo de un barco en Japón donde han pasado las navidades la pareja. Este destino era uno de los que a la catalana le faltaba por visitar y en declaraciones a la prensa había admitido que era uno de sus grandes sueños por cumplir. La pareja ha querido disfrutar de unas vacaciones tras la gira mundial llevada a cabo por Rosalía con Motomami World Tour que terminó en diciembre.

A pesar de haber borrado este vídeo en la plataforma TikTok sus fans fueron lo bastante rápido para guardarlo y pasarlo a otra red social como Twitter.

.@Rosalia adelanta una nueva canción, 'LLYLM', vía TikTok. pic.twitter.com/DxBU4OXAHL — Rosalía Sources | Fan Page (@RosaliaSources) January 5, 2023

El sencillo LLYLM en principio se trataría de una canción en solitario de Rosalía aunque en inglés, no obstante son muchos de sus fans los que teorizan sobre una posible colaboración con Miley Cyrus que ha anunciado que sacará nuevo disco en marzo . Rosalía hizo algo parecido con Despechá, cuando comenzó a cantarla por primera vez en los conciertos de la gira Motomami terminó por subir un vídeo a sus redes sociales con el adelanto de este hit que se ha convertido en una de las canciones del 2022.