Antony Z: "El verano son esas cosas a las que siempre quieres volver"

"Bienvenido a San Antonio, es mágico. / Las palmeras verdes con el clima cálido, / con el agua cristalina, como el cielo. / Imagina la felicidad que llevo", canta Antony Z (Granada, 1995) en Cómo me gusta vivir, uno de los cinco temas que forman parte del EP San Antonio. Producido junto con Toni Anzis, este trabajo es un homenaje a esos momentos festivos de los meses veraniegos, desde una playa a últimas horas de la tarde hasta los viajes en coche bordeando los paisajes de la costa. Piscina, colchonetas, mojito. Son canciones que nos hablan de lo sencillo y de lo cotidiano, de esas felicidades convencionales pero a su vez únicas –los días sin horarios, la pandilla, la guitarra y la nevera. El propósito del EP del artista granadino podría resumirse con una de sus letras: "Esto es San Antonio, bebé, la vibra feliz".

Vibra feliz es lo que transmite Antony Z –qué necesitados estamos de ese carácter– en estas canciones que relatan los veranos que hemos compartido y vivido. Y, aunque lo pudiera parecer a primera vista, sin frivolidades. San Antonio nos evoca un lugar que nos sirve "para escapar" –esa es una lectura aguda del verano, donde escapamos, en un sentido amplio–, pero también es el recuerdo de la familia, en concreto de los padres del artista y de su productor –quienes también se llaman Antonio–. Es decir, en este EP el verano alcanza una dimensión que va más allá de lo lúdico, para adentrarse en lo emocional, en las raíces, en una honda aportación del significado de la palabra "verano".

"La idea de San Antonio nace como un sitio donde escapar, pero tiene esa raíz de las cosas que a ti te hacían feliz y que a ti te llenaban. Son las sensaciones que te hacen vibrar, en resumidas cuentas", afirma el artista, quien define el verano como "esas cosas a las que te gustan volver" y como un tiempo en el que "das rienda suelta a quien tú eres". Para Antony Z, el verano remite a las buenas sensaciones, por lo que "la persona que escucha estos temas de San Antonio está escuchando aquellos momentos en los que mejor se ha sentido". "Una clave de lo veraniego, al final, es regresar una y otra vez allá donde te sentiste bien”.

Las canciones de este EP de Antony Z conectan porque te trasladan a los instantes felices, fugaces y duraderos. Porque cantan, como señala el artista, a los buenos recuerdos, a las experiencias que nos remiten a un encuentro agradable, a una celebración memorable. Pongamos cada uno el que más nos convenga. Pero este EP también propone otra idea que el artista asocia al verano. En este caso, la de "sentirse uno como es y hacer lo que venga en gana". Estos temas son una invitación a lo desinhibido, a los temperamentos ajenos a la pose, a las imposturas. "A conectar con uno mismo", en palabras de Antony Z. Y a "no sentirse juzgado por los demás, a actuar de una forma u otra por el miedo a lo que digan los otros". El verano, por tanto, como tiempo para liberar ataduras y para mostrar la mejor versión de uno, que es aquella que siempre surge lejos de los encorsetamientos.

Esta actitud, la de mostrarse tal cual uno es, resulta crucial para el éxito, según el cantante. "Yo sé que hoy en día se valora más lo que nazca de dentro que aquello que se haga de forma premeditada, en busca del éxito. Ahora el panorama es más honesto y no gustan los filtros. Es importante ser honesto para llegar a los demás. Como tú no seas verdadero, vas a cojear", sostiene.

La costa de Granada y la costa de Málaga fueron las playas en las que Antony Z vivió sus veranos. "En Granada y en la costa del Sol han sido mis lugares de verano. Donde podíamos encontrar un lugar de fresco, en la calle, jugando. Me dan nostalgia estos años, mucha. San Antonio bebe de esa nostalgia –que todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida–. A partir de esos recuerdos, a partir ahí, hemos ido desarrollando lo que nos inspiraba el verano", confiesa.

"El verano es una vibra en sí misma para desarrollar, para crear. En el EP contamos cómo pasan estos meses en los que conocías a tanta gente nueva, o a aquella persona que luego te gustaba. En lo personal recuerdo cómo esperábamos con ansia ese día para salir de viaje, los primeros amores. Hablamos de experiencias muy intensas", apunta el artista. "Siempre he sido un niño con mucha sensibilidad y ahí, en los veranos, me notaba cómo esa sensibilidad maduraba y me notaba más conectado con mi yo", reflexiona.

El paréntesis de las vacaciones, esa interrupción de la rutina, favorece una serie de vivencias que son comunes, insignificantes para el resto pero relevantes para cada uno de nosotros. Porque son episodios que marcan la memoria del adulto, pues estos fueron los primeros pasos en el tedioso laberinto de la vida. "Recuerdo cuando vacacionábamos en familia porque siempre conocía a gente diferente de otros sitios y era la época del año en la que salíamos de todo lo normal. Era muy especial cuando llegaban los últimos días de junio y salíamos del colegio. El verano era especial por el clima, por sentirme más a gusto con la brisa del mar, por los colores. Por mi parte, aunque suene a cliché, siempre he asociado el invierno a un ambiente un poco más triste y el verano pues a la alegría, a desarrollarse, a aflorar, a compartir con amigos", cuenta Antony Z.

Aunque San Antonio sea un EP dedicado al verano, su producción es anterior –las primeras ideas surgieron en 2020–. "El proceso creativo de este EP fue a finales de abril o principios de mayo, de este año. Y lo que hicimos Toni Anzis y yo fue encerramos en una casa, en una semana soleada, y allí ideamos todo tipo de clichés veraniegos –tumbarnos en la hamaca, hacer mojito y sangrías– y empezamos a desarrollar esta idea". "Todo esto se ha gestado de manera muy natural entre Granada y Madrid –porque yo ahora vivo en Madrid–. Los temas partieron de unos acordes de guitarra para las canciones, –Toni Anzis era la música y yo las canciones–. En una semana de encierro patronamos las ideas y grabamos los vídeos. Ha sido un proyecto familiar y entre amigos. Sin multinacionales ni muchos medios en la mesa", relata el cantante.

Antony Z busca con esta propuesta "seguir transmitiendo buenos mensajes y seguir calando en la gente, de forma honesta". Seguir con esa "fase de crecimiento" en la que ahora se encuentra, sin renunciar a la ambición y a ver cómo crece su proyecto. “Ahora mismo estamos en un punto en el que vamos a un concierto a un sitio en el que no he estado en mi vida y la gente se sabe mis canciones. Algo que es casi antinatural. Pero es muy bonito y muy satisfactorio", declara.