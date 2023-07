Sonido y visión

La ficha The other one. Henry Threadgill Ensemble, Pi Recordings, 2023. Henry Threadgill: compositor, conductor; Alfredo Colón: saxo alto; Noah Becker: saxo alto, clarinete; Peyton Pleninger: saxo tenor; Sara Schoenbeck: fagot; Adam Cordero: fagot; Jose Davila: tuba; David Virelles: piano; Craig Weinrib: percusión, electrónica; Sara Caswell: violín; Stephanie Griffin: viola; Mariel Roberts: chelo; Christopher Hoffman: chelo. Pi Recordings, 2023

Incansable explorador, Henry Threadgill (1944) lleva más de medio siglo asentado en el olimpo del jazz, la composición e improvisación contemporáneas. Miembro cofundador junto al gran Muhal Richard Abrams de la Association for the Advancement of Creative Musicians (AACM) en 1965, su música ha asumido desde entonces un compromiso en permanente expansión que partió de aquella estimulante lectura de la filosofía free para crecer progresivamente sobre territorios enemigos de arquetipos y restricciones. Antes que recrearse en su pasado, el compositor, saxofonista, clarinetista y flautista ha venido fijando sucesivos retos canalizados a través de distintos proyectos que van de aquel ya lejano y poderoso trío Air – a mediados de los setenta del pasado siglo, junto al contrabajista Fred Hopkins y la batería de Steve McCall– al más reciente Zooid, cuyo álbum In for a Penny, In for a Pound (2015) fue galardonado en 2016 nada más y nada menos que con el premio Pulitzer.

Más limitado físicamente por sus 79 años, Threadgill se ha venido alejando paulatinamente de su vertiente instrumental, acentuado su interés por la dirección y ahí quedaron discos como Double Up, plays Double Up Plus (2018) u Old Locks and Irregular Verbs (2016) para documentarlo. Ahora, tras publicar sus memorias –Easily Slip into Another World: A Life in Music (2023)–, llega The Other One (Pi Recordings, 2023) para reforzar dicha faceta, mostrándolo como líder de un flamante ensemble de doce componentes en el que repiten experiencia la tuba de Jose Davila, las percusiones de Craig Weinrib o el excelente pianista David Virelles, cuyo reciente Carta también se postula para figurar entre las entregas más destacadas de la temporada.

La singularidad y exigencia de la obra de Threadgill se concretan en esta ambiciosa y brillante obra multimedia, interpretada con posterioridad a una inicial bautizada como One y grabada en vivo en el neoyorquino Roulette Intermedium el 21 de mayo de 2022. Producida, como es habitual en su discografía más próxima, por el guitarrista Liberty Ellman, se trata de una composición en tres movimientos titulada Of Valence, cuya representación escénica incluyó videos, pinturas, efectos electrónicos y fotografías proyectadas en las que, por ejemplo, figuraban artículos domésticos abandonados en las aceras por los ciudadanos de Nueva York cuando asustados dejaron sus casas durante las primeras semanas de la pandemia.

El trabajo se dedica al percusionista, profesor e investigador Milford Graves (1941-2021), cuya labor en busca de la integración del latido del corazón humano en la notación musical, inspiró a Threadgill en esta obra de arco camerístico. Sus timbres ajustan vientos, maderas, cuerdas y percusiones, a partir de los cuales se despliega un recorrido que difumina los límites entre composición e improvisación. Tensiones y rupturas se incrustan con naturalidad en una ruta en constante sorpresa, enriquecida por giros y cromatismos y en la que disonantes irrupciones o serradas melodías dan paso a espacios de conjunción armónica. Sus conclusiones ratifican por enésima vez la colosal dimensión de un buscador insaciable, propietario de un concepto en permanente revisión y cambio, y ante el que el paso del tiempo parece actuar antes como estímulo que como rémora.