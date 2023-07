Clásicos de ayer y hoy

La ficha Introducing. Pablo Castillo: trompeta. Joan Codina: trombón. Carlos Ligero: saxo alto. Manolo Perfumo: guitarra. Alejandro Tamayo: contrabajo. Carlos Ayuso: batería. The Changes / La Cúpula Music, 2023

Charlie Parker, Hank Jones, Barry Harris, Duke Ellington, Rodgers & Hart… El trompetista Pablo Castillo descubre su pasión por el clasicismo jazzístico desde la nómina de compositores que conforman las siete piezas de su Introducing. Una temática que puede ser interpretada como un explícito homenaje a aquellos músicos que han contribuido a su formación, pero también como un reto al que enfrentarse para poner a prueba la solidez de la misma. En cualquier caso, y como suscribe Joan Mar Sauqué en el texto incluido en su correspondiente libreto, "un primer trabajo, más que una carta de presentación, es una declaración de intenciones". Y las del trompetista gaditano de veintiséis años discurren de momento por pasar por su tamiz y por el de sus compañeros de aventura discográfica, una muy bien seleccionada colección de composiciones circunscritas al ámbito de estándar que van desde el inicial Big Foot de Parker al íntimo cierre con Solitude de Ellington.

Poseedor de un sonido limpio y luminoso, Castillo se ha rodeado para ello de una nómina que incluye a músicos andaluces y catalanes como el trombonista barcelonés Joan Codina o a su maestro –junto al también trompetista Lipi Calvo–, el guitarrista gaditano Manolo Perfumo. La exigente mano de este último se deja notar tanto en la elección de un repertorio de definida vocación hard bop como en unas intervenciones solistas que suman sutileza y fluidez al cuidado enfoque general de un álbum que salta sin tensiones de la tersura de The Night We Called It A Day al dinamismo de Tea For Two. La armonía domina y unifica un delicioso y prometedor trabajo que sitúa desde ya a Pablo Castillo en las agendas de los aficionados a un clasicismo jazzístico que no se cansa de reivindicar sus imbatibles valores históricos.