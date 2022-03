¿Qué problema de salud ha retirado Bunbury de los escenarios?

Enrique Bunbury se retira de los escenarios por problemas de salud. El cantante deja los directos debido a diversas dolencias en la garganta que le impiden seguir con su carrera. Así lo ha comunicado a través de un escrito dirigido a su público y a los diversos medios de comunicación.

La decisión se produce de manera reflexionada, tras años arrastrando problemas en la garganta: "Así, he tomado la decisión, muy meditada y consciente, de abandonar mi actividad interpretativa, en los conciertos y tours. Los conciertos que quedan pendientes de aquí a septiembre de 2022 en Estados Unidos y España serán los últimos que realice"

Bunbury deja definitivamente los escenarios

El ex miembro de 'Héroes del Silencio' ha explicado los motivos que lo han llevado a tomar esta drástica decisión: "Desde hace unos años, llevo arrastrando un malestar que me ha costado mucho localizar y comprender. Posiblemente, desde la gira de Mutaciones en el 15-16 y sobre todo en la de Expectativas, en los casi dos años y medio que duró el tour, entre el 17-19". A pesar de explorar diversos métodos y alternativas, sus problemas de salud le impiden continuar con su carrera: "He escuchado diferentes nombres y diagnósticos. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita, y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo. De manera que lo que normalmente era un placer y deleite, se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento. Nada de esto me ocurre jamás, si no estoy de gira".

El cantante incluso llegó a pensar que, tras el largo período de pausa debido a la pandemia del coronavirus, sus problemas en la garganta habían desaparecido, por lo que se planteó continuar: "El parón de las giras internacionales, el 20 y el 21, me hizo pensar que quizás mi mal se había diluido y las ganas de reencontrarme con público, técnicos y músicos encima de un escenario, era una fuerza mucho más poderosa. Lo que me ha sucedido en esta gira mexicana, corrobora todo lo contrario y confirma y adelanta, una decisión que sabía cercana".

Por todo ello, el artista zaragozano de 54 años se volverá a subir al escenario, esta vez por última vez, a partir del mes de Julio en ciudades como Murcia, Mallorca, Málaga, Alicante o Zaragoza. Asimismo, también recorrerá diversas ciudades del país norteamericano como Nueva York, Atlanta o Dallas. Las 25 fechas con las que cuenta actualmente será llevadas a cabo pero serán las últimas actuaciones de su carrera.