10 cosas que no sabías de los conejos

-Estos mamíferos roedores pertenece a la familia de leporidae y son animales que existen desde la antigüedad. Tanto así que el primer fósil de un conejo tiene 57 millones de años.

-Su tamaño oscila entre los 34 y 50 centímetros, aunque el conejo gigante de Flandes es la especie de conejo más grande del mundo. tienen patas de aproximadamente de un metro, miden 80 centímetros de la trompa a la cola y pesan hasta 10 kilos.

-Los que viven en libertad lo hacen en madrigueras junto a sus familiares. Allí se sienten seguros de sus depredadores. Por este motivo los conejos domésticos les gusta tanto cavar túneles.

-Son muy sensibles al calor, por ello es importante mantenerlos frescos y observar que siempre tenga agua fría y limpia.

-Los conejos tienen la capacidad de hacer entre 200 y 300 cacas por día. Estas se caracterizan por ser bolitas oscuras uniformes y del tamaño de un guisante.

-Se comen sus propias heces. Aunque hay diferentes tipos de caca y se debería vigilar cuál es la que ingiere. La caca tiene una gran cantidad de nutrientes.

-Las uñas y los dientes no paran de crecer. De esto es lo que se debe estar pendiente en un conejo doméstico. Hay juguetes pensados para que puedan roer y así desgastar sus dientes, ya que en el caso de no hacerlo podría llegar a tener problemas de salud. Las uñas también deben ser cortadas al menos dos veces al año.

-La vista es el sentido más desarrollado que tienen. Son capaces de tener una visión panorámica de 360 grados, pudiendo ver hacia atrás.

-Al igual que los gatos, se asean solos ya que son muy limpios. Esto no quiere decir que no pueda bañarse con cuidado, pero lo cierto es que no les hace falta.

-El embarazo de una coneja es muy corto. Entre 28 y 32 días puede tener entre 4 y 12 crías. Llegando a poder tener en solo un año hasta cuatro camadas.