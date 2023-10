Piden que la Ley de Bienestar animal elimine la posibilidad de sacrificar animales por motivos económicos

El Partido Animalista ha exigido la rectificación de la Ley de Protección y Bienestar Animal porque asegura que está abriendo un "coladero de sacrificios" al aceptar una propuesta de los veterinarios que incluye contiene un supuesto que permitiría el sacrificio de animales domésticos por varios motivos.

El PACMA ha remitido una carta a la Dirección General de Derechos de los Animales y a la Organización Colegial Veterinaria para exigirles una "rectificación pública" sobre la propuesta presentada por esta última respecto al contenido de los certificados de eutanasia de animales de compañía.

Para el partido animalista el problema radica en la respuesta positiva de la Dirección General a añadir tal supuesto por el que cuando el animal sufre una enfermedad con posible tratamiento sanitario, podrá ser igualmente sacrificado si los propietarios no acceden a ello, alegando, prácticamente, cualquier motivo.

La asesora del PACMA Eva Ramos ha denunciado que ese supuesto será un "coladero de sacrificios disfrazados de eutanasias" y no entiende la finalidad con la que se ha prohibido expresamente en la Ley el sacrificio por cuestiones económicas o por problemas de comportamiento que puedan ser reconducidos cuando finalmente sí lo autorizan en estos supuestos, añadiendo, además, un "etcétera" que deja abierto todo un abanico de justificaciones".

El PACMA denuncia en su opinión que la Organización Colegial Veterinaria y la Dirección General de Derechos de los Animales estarían "legitimando" estos sacrificios al permitir que los veterinarios evalúen la capacidad económica y física de los propietarios, lo que abre la puerta a "justificaciones ambiguas" para el sacrificio de animales."Esto no solo es incoherente con la legislación actual, sino que también desvía el propósito original de la eutanasia, que debería estar destinada a evitar el sufrimiento inútil de animales con padecimientos severos e incurables", critica.

Exige, por tanto, que se elimine ese segundo supuesto de la propuesta de certificación y a no contradecir la ley que contempla la eutanasia de los animales con el fin de evitar su sufrimiento por causas no recuperables que comprometan seriamente su calidad de vida."Después de haber estado afirmando hasta la saciedad durante los dos últimos años que esta Ley establece el Sacrificio Cero es, cuanto menos, vergonzoso, no sólo que ahora pretenda autorizarlo, sino que lo encubra como eutanasia", lamenta Ramos.