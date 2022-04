Luno, el perro retenido durante 19 días, sale del aeropuerto de Madrid

Luno es un perro de la raza caniche que desde hace semanas se ha vuelto muy popular en España debido a la lamentable situación que está viviendo junto a su familia tras permanecer casi 3 semanas retenido en el Aeropuerto de Adolfo Suárez en Madrid por no tener microchip (algo que exige el Reglamento Europeo de transporte de animales).

Desde el pasado domingo 13 de marzo se encontraba encerrado en una jaula y tan solo podía recibir una visita al día de su dueña, Andrea Torres, de unos 10 minutos. Esta mujer contó al medio costarricense La Teja, que al preguntar sobre los requisitos que debía cumplir Luno para llegar a España, le aseguraron que "solo se pedía que estuviera sano y con las vacunas al día, salí de Costar Rica sin problemas".

Desde AGEERA explicaron que además llegaron a poner en duda la identidad de la dueña y le impedían acceder con el móvil para poder tomar alguna fotografía o vídeo de su mascota.

Luna ha salido del aeropuerto de Madrid

Tal y como ha informado el partido animalista PACMA hace unas horas, Luno ha salido del aeropuerto de Madrid pero por desgracia no ha sido para reencontrarse con su dueña. Según afirma un comunicado de PACMA en redes sociales "ha llegado una nueva resolución del secretario general de Agricultura y Alimentación DESESTIMANDO el recurso de alzada interpuesto por el equipo legal de AGERAA en colaboración con PACMA, en el que se pedía suspender la deportación del animal".

De esta manera, Luno ha salido del aeropuerto para ser trasladado al Centro Integral de Acogida de Animales de Madrid (CIAAM) para cumplir con una cuarentena inicial. PACMA denuncia que "si se hubieran adoptado las medidas adecuadas desde el principio, la situación estaría por terminar. Ahora hay que esperar la resolución del juzgado, que no sabemos cuánto tiempo tardará".

De esta manera piden que pueda hacer la cuarentena en su domicilio junto a su familia tal y como se les está permitiendo también a los animales que llegan desde Ucrania. Además, PACMA también condena el posicionamiento del director general de Derecho Animal, Sergio García Torres, quien "reprocha a estas alturas el error de Andrea de no haber sabido que en Europa el microchip es obligatorio. No ayuda absolutamente en nada. No lo ha hecho desde el principio y, con su comunicado del día de hoy, después de 19 días retenido en un jaulón, es muy hiriente. Se esperaba más de la primera @animalesgob".