Matan a una joven voluntaria que iba a un refugio de animales a llevar comida en Ucrania

En el momento que Rusia, bajo el mando de Vladímir Putin, decidió invadir Ucrania, cientos de miles de personas abandonaban el país para poner su vida a salvo, pero aun así, son otras miles de personas la que decidieron quedarse.

Ya os hablamos de Andrea Cisternino, un ex fotógrafo italiano que decidió quedarse cerca de Kiev antes que abandonar a sus más de 400 animales. Él se ha convertido en todo un héroe y ahora es Anastasia Yalanskaya quien se ha convertido en una heroína que ha caído ante las tropas rusas.

Ella insistió en que no abandonaría Ucrania aunque sus familiares y amigos huyeran del país. Esta joven ucraniana tenía 26 años en el momento que fue asesinada a tiros por las tropas rusas junto a otros dos voluntarios. Ella estaba yendo a Bucha (a 30 kilómetros al noroeste de Kiev) para entregar comida a un refugio para perros.

Los amigos y familiares de Yalanskaya dicen que su coche fue disparado deliberadamente a corta distancia por las tropas rusas. El motivo por el cuál fue atacada se desconoce aún pero piensan que fueron los militares rusos los que decidieron disparar a civiles al azar para asustar a la población ucraniana.

"Le pedí que tuviera cuidado. Que hoy en día, un error cuesta muchísimo", cuenta el marido de Anastasia, Yevhen Yalanskyi. "Pero quería ayudar. Le pedí que pensara en la evacuación, pero no escuchó".

Tal y como han mencionado en algunos tweets, ella fue refugio a entregar comida ya que llevaban tres días sin alimentos para los animales.

This is Anastasiia Yalanskaya 🇺🇦 She was killed yesterday, just outside Kyiv, delivering supplies to a dog shelter that was without food for 3 daysThe car she was in was targeted at close range Yalanskaya stayed behind in Kyiv to volunteer as everyone fled around her pic.twitter.com/0Q9ZtLy8bo