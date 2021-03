Monos experimentan conscientemente el mundo visual como los humanos

Investigadores de Yale han ideado una forma ingeniosa para resolver el acertijo de si otros animales no humanos tienen el mismo tipo de experiencia consciente del mundo visual que nos rodea.

Escribiendo en Proceedings of the National Academy of Sciences , argumentan que una especie no humana, el macaco rhesus, también tiene una conciencia consciente del mundo que la rodea.

Cuando los humanos miran un paisaje visual como una puesta de sol o un hermoso mirador, experimentamos algo: tenemos una conciencia consciente de cómo se ve esa escena. Esta conciencia del mundo visual que nos rodea es fundamental para nuestra existencia cotidiana.

"La gente se ha preguntado durante mucho tiempo si los animales experimentan el mundo de la manera en que lo hacemos nosotros, pero ha sido difícil encontrar una buena manera de probar esta pregunta empíricamente", dice en un comunicado Moshe Shay Ben-Haim, becario postdoctoral en Yale y primer autor del estudio.

Los investigadores han sabido durante mucho tiempo que las personas pueden verse influenciadas por señales subliminales inconscientes: estímulos visuales presentados justo fuera de nuestro umbral de conciencia consciente, dijo Laurie Santos, profesora de psicología en Yale y coautora principal del estudio.

"Tendemos a mostrar patrones de aprendizaje diferentes cuando se nos presentan estímulos subliminales que cuando se presentan estímulos supraliminales o experimentados conscientemente", dijo.

Si los monos muestran el mismo patrón de "doble disociación" que los humanos, significaría que los monos probablemente experimentan los estímulos presentados supraliminalmente de la misma manera que lo hacen las personas: como una experiencia visual consciente.

El equipo pensó en una forma novedosa de explorar si los macacos también exhiben una diferencia en el aprendizaje cuando los estímulos se experimentan de forma consciente o no consciente.

En una serie de experimentos, hicieron que los monos y los humanos adivinaran si la imagen de un objetivo aparecería en el lado izquierdo o derecho de una pantalla. Antes de que apareciera el objetivo, los participantes recibieron una señal visual, una pequeña estrella, en el lado opuesto de donde aparecería posteriormente el objetivo. Los investigadores variaron si la señal se presentó de forma supraliminal o subliminal. Cuando se presentó la señal durante unos segundos, los participantes humanos aprendieron con éxito que el objetivo aparecería en el lugar opuesto a la señal. Pero cuando la señal se presentó de manera subliminal, lo suficientemente rápido como para escapar a la percepción consciente de las personas, los participantes mostraron un patrón diferente de desempeño; continuaron eligiendo el lado que estaba subliminalmente indicado, sin aprender la regla de que la señal predecía el lado opuesto.

Sorprendentemente, los investigadores encontraron que los monos mostraban exactamente los mismos patrones de respuesta que las personas: al igual que los humanos, los macacos podían mirar con éxito la ubicación objetivo cuando las señales se presentaban conscientemente, pero mostraban el patrón inverso para las señales subliminales. Este sorprendente resultado sugiere que los monos tienen dos niveles de procesamiento al igual que los humanos, uno de los cuales debe ser consciente.

"Estos resultados muestran que al menos un animal no humano exhibe tanto una percepción no consciente como una conciencia visual consciente similar a la humana", dijo Ben-Haim. "Ahora tenemos un nuevo método no verbal para evaluar si otras criaturas no humanas experimentan la conciencia visual de la misma manera que los humanos".