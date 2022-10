Pepa Plana, Premio Nacional de Circo, con la Ley de Bienestar Animal: "No tienen sentido los animales en circos"

Pepa Plana, Premio Nacional de Circo 2022, comprende la medida de la Ley de Bienestar Animal, que prohíbe los circos con animales salvajes, aunque matiza que no le gusta "prohibir", y ha afirmado que "no tiene sentido que haya animales en los circos".

Así lo ha asegurado en declaraciones a Europa Press, tras conocerse la noticia del Premio otorgado por el Ministerio de Cultura y Deporte, que cuenta con una dotación de 30.000 euros.

La artista ha señalado que "las cosas evolucionan" y ha apuntado que sería "más interesante" el uso de excavadoras, grandes grúas y tractores para los espectáculos circenses. Plana ha defendido la ausencia de los animales en los circos pero también apoya que no estén en zoológicos.

En su sector, tal y como le ha reconocido el jurado, ha sido una pionera para las mujeres aunque ella rehuye de estas afirmaciones. "Ojalá no me hubiera tocado serlo pero no había en quién fijarse. Era culpa del sistema, no de las mujeres. Me ha tocado ser pionera pero sin voluntad de serlo", ha subrayado.

Plana ha recordado que en sus inicios le auguraban los peores pronósticos y ha asegurado que en su profesión, en la que lleva más de 30 años, aún las mujeres son minoría.

Igualmente, ha lamentado que el humor de las mujeres "no haga tanta gracia". "Cuando presentas trabajos, te das cuenta de que no hay tantas mujeres en una programación de un festival porque quien dirige, quien programa y quien contrata aún son hombres", ha explicado.

Por otro lado, la artista ha reivindicado el mundo de la Cultura y ha pedido una mayor inversión porque si no "se tendrá que invertir en Sanidad". "Los artistas tenemos la capacidad de contagiar alegría y optimismo a través de trasladar mensajes", ha asegurado.

En relación con el Premio, Plana ha desvelado que "ni siquiera sabía que estaba entre las candidatas" pero ha reconocido que "es un premio soñado". "Mi vida gira en torno a hacer espectáculos y no en ganar premios pero cuando te toca uno así es un estímulo para seguir adelante", ha celebrado.

La noticia del Premio, tal y como ha admitido, ha sido comunicada por el ministro Miquel Iceta, quien ha sido el responsable de que la artista no supiese "si reir o llorar". Además, el premio en metálico irá dirigido a nuevos proyectos de la compañía que lleva su nombre.

BIOGRAFÍA

Pepa Plana nació en Valls (Tarragona) en 1965 y es la directora artística de la compañía que lleva su nombre. Para el Ministerio, la Compañía Pepa Plana es un referente nacional y europeo en el género por la calidad de sus espectáculos y por su contribución en la visualización de las payasas.

La premiada también es directora artística del Festival Internacional de Pallasses d'Andorra, una destacada cita del ámbito circense. Licenciada en el Institut del Teatre de Barcelona en el año 1989, tras sus primeros pasos en el sector participó en la fundación de la compañía Preterit Perfecte, con la que produjeron tres espectáculos. En 1998 crea su propia compañía con el objetivo de hacer teatro de payasos para público adulto.

Con ella ha realizado 12 espectáculos, entre ellos De Pe a Pa (1998), Giulietta (2000), Hatzàrdia (2004), L'atzar (2004) y Penèlope (2010). A partir de 2011 inaugura una nueva etapa en su trayectoria profesional vinculada a destacados artistas del sector. En Èxode (2011) comparte escenario por primera vez con otros dos reconocidos payasos: Joan Montanyès 'Monti' y Joan Valentí'Nan'. En 2012 y 2013 colabora con el Cirque du Soleil en la creación y gira del espectáculo Amaluna.

Tras esta experiencia, continua la producción con su compañía en los espectáculos Despistats (2014), Paraíso Pintado (2016) y Suite (2017). En Voces que no ves (2019) incorpora por primera un dúo de payasas que se convierte en trío en Si tú te vas (2022). Sus espectáculos han girado también por Europa y América Latina y su trabajo ha sido reconocido con numerosos galardones, como el Premi Nacional de Cultura 2014, otorgado por la Generalitat de Catalunya.