Pipper, el famoso perro viajero, enseña en televisión los destinos petfriendly de España

El pasado sábado 14 de enero se estrenó en La 2 y en RTVE un programa que seguramente a todos los amantes de los animales les iba a encantar y más aún si tienen mascotas y les gusta recorrer cada rincón de nuestro país con sus amigos peludos de cuatro patas.

El protagonista de este programa se llama Pipper, un perro famoso en España por haber sido el primer perro turista que ha dado la vuelta a España junto a su dueño, el periodista donostiarra Pablo Muñoz Gabilondo.

‘Pipper en Ruta’ está producido por RTVE en colaboración con Interpool Media. En cada capítulo, el programa descubrirá las atracciones turísticas del destino elegido, todas accesibles para familias con mascotas, y nos enseñará a viajar con ellas para hacer realidad su lema: “Perros educados, bienvenidos”.

En esta primera temporada los destinos son la provincia de Teruel, Ribeira Sacra (Lugo y Ourense), la provincia de Palencia, la provincia de Cuenca, Arribes del Duero (Salamanca y Zamora), Málaga, Costa Brava, Madrid, Cáceres, Mallorca, Asturias y San Sebastián.

Desde Mascotíssimas hablamos con Pablo, el dueño de Pipper.

¿Qué tal ha ido el rodaje y cómo se lo ha pasado Pipper en cada lugar?

Tras dar la vuelta a España, recorrer 50.000 km y los cien principales destinos, el programa de televisión nos permite volver a parte de ellos para impulsar nuevos retos que permitan a los viajeros que se mueven con su perro disfrutar del destino. Por ejemplo, en el primer capítulo hemos logrado que el castillo de Peracense y el Museo del Azafrán de Monreal del Campo pongan normas para aceptar mascotas educadas, y en el segundo capítulo el reto es hacer lo mismo con el Museo de los Cuentos y la Ciencia de Paredes de Nava, en Palencia.

Pipper se lo pasa pipa porque en todos los episodios visitamos zonas naturales donde puede disfrutar correteando y descubrir nuevos olores. El Teruel hicimos una excursión por las formaciones rocosas de rodeno en la zona de Peracense y por el paseo fluvial de Albarracín. Y en Palencia hemos alucinado con el Geoparque Las Loras que hay cerca de Aguilar de Campoo.

En el equipo contamos con Eva, que es educadora canina y se encarga de jugar con Pipper mientras yo estoy trabajando con el equipo. Los juegos de olor son sus favoritos (encontrar premios escondidos por la localización).

¿qué ciudades apostarías si hubiera una segunda temporada?

Si hubiera segunda temporada, me gustaría ir a Barcelona para mostrar cómo entran los visitantes con perro en la Casa Batlló; a León para navegar en barco por el embalse de Riaño, en Picos de Europa; o a la costa de Lugo a mostrar una de las mejores playas caninas de España. Bueno, y ojalá que las pocas capitales que aún no lo han hecho, actualicen sus ordenanzas para levantar la prohibición de mascotas educadas en bares y restaurantes. Me encantaría ir a Pamplona y Santander para entrar con Pipper con total tranquilidad en un café que admita mascotas.

¿Algún destino os ha llamado especialmente la atención respecto a los demás por algo?

En España no hay ningún destino que esté cien por cien preparado para acoger visitantes con perros de compañía, ya que siempre hay alguna traba: o no puedes coger el autobús urbano, o tienes pocos restaurantes que acepten mascotas, o no permiten bajar a la playa en ningún horario. Pero sí nos ha encantado comprobar que en Zarautz (Gipuzkoa) se puede disfrutar de la playa todo el año, incluso en verano con un horario concreto; en Palma de Mallorca todas las líneas de autobús permiten viajar con perro sin transportín (ocurre en 14 ciudades españolas); en Málaga puedes entrar en su fabuloso Jardín Botánico Histórico La Concepción; en La Garrotxa comer en un restaurante Michelin, y en Cáceres, acceder a la torre de Bujaco, emblema de la ciudad.

Buenos datos de audiencia en La 2

Los datos de audiencia concluyen que el programa registró un 3,1% (algo por encima de la media de la cadena), con 314.000 espectadores: "La impresión que tengo es que a los fans de Pipper les ha parecido interesante. Por lo que veo en sus comentarios en redes... Valoran que es un programa ameno, que descubre lugares a los que ir con perro, no solo sitios conocidos, como Albarracín, sino otros menos turísticos, como el castillo que cierra el capítulo. También les ha gustado el toque de humor que aportan los bocadillos de Pipper y el resto de perros. Según nos dicen, les ha sabido a poco y esperan las nuevas entregas", comentaba Pablo a Diario de Sevilla.

Además, sumaron otros 22.000 espectadores que han visto el programa el fin de semana a través de la web de tve. Pablo desea que "las nuevas entregas estén a la altura de la ilusión que ha despertado el programa entre nuestros "compañeros de viaje".