Ventajas y desventajas de las pipetas o collares para las garrapatas y otros parásitos en perros

Las garrapatas se han convertido en uno de los mayores enemigos en perros cuando llegan las altas temperaturas. Este parásito externo puede causar grandes enfermedades por lo que es fundamental conocer las distintas maneras de eliminarlas y cómo se puede evitar que tanto las garrapatas como otros parásitos aniden en la piel de tu perro.

Una de las mejores opciones para evitar que tu perro pueda llegar a verse afectado por alguno de éstos es los antiparasitarios, y los comunes son las pipetas o los collares, pero antes de empezar a explicar las ventajas de cada uno, recomendamos consultar con tu veterinario cuál es la mejor opción para tu mascota, ya que cada perro es distinto y nadie lo conoce mejor que tu veterinario.

Ventajas de las pipetas: Se ha convertido en el antiparasitario ideal para plagas externas como las garrapatas, pulgas y piojos en la época veraniega. Además, se aplican directamente en la piel del perro por lo que el efecto sobre los parásitos es de efecto inmediato. La manera correcta de usarla es desde el cuello de tu mascota hasta la base de la cola, pudiendo ser esparcida también por las patas.

Desventajas de las pipetas: es un producto tóxico para los perros por lo que es fundamental que al aplicarlo tu perro no se lama y lo ingiera. Además, no puedes bañar a tu perro hasta unas 48 horas después, por lo que es importante que tu canino no esté cerca del agua (piscina, mar, etc) ya que de lo contrario perdería su efecto.

Quizás la mayor desventaja sea el poco tiempo de duración, ya que hará efecto unas dos semanas como mínimo y 1 o 2 meses como máximo. Por este motivo es muy usada en los meses de verano. Su costo puede ser más elevado que el resto de antiparasitarios externos para perros.

Ventajas y desventajas de los collares

Es muy fácil de colocar, ya que simplemente se pone alrededor del cuello del animal y se puede retirar y colocar cuantas veces se quiera, aunque lo ideal es que permanezca siempre en el cuerpo del perro e incluso cuando lo bañes ya que su material es resistente al agua (aunque no pasa nada si decides quitárselo mientras lo bañas).