El adorable vídeo de un golden retriever que muestra "lo que no le gusta de las visitas"

Muchos animales se han convertido en verdaderos influencers en las redes sociales donde cada día demuestran sus dones. Uno de ellos es Bailey-Saurio Antonio y es un golden retriever que se ha viralizado varias veces en la red social Tik Tok donde además acumula más de 2 millones de seguidores junto a su hermana, otra golden retriever. La creadora de este contenido es su dueña, KellyClaireth, que también tiene una cuenta en Instagram con más de 50.000 seguidores donde combina parte de su vida con la de sus mascotas.

En los vídeos muestra juguetes para perros, prueban nuevas comidas o incluso navegan en un velero. Uno de los más populares se titula "cosas que a mi perro no le gustan de las visitas" y acumula más de 6 millones de visualizaciones.

El vídeo empieza explicando los motivos por los cuales no le gustan las visitas:

1.No me gusta que no me consientan: si dejan de hacerlo, los muerdo.

2.No me gusta que no se dejen morder: siento que es de mala educación.

3.No me gusta tener que compartir cosas con mi hermana por decencia a la visita: si no lo hago me regañan aunque mi papá siempre me regaña por todo.

4.No me gusta que cuando vienen muchas personas a la casa yo no sea el centro de atención si se supone que yo soy lo bonito de esta casa.

5.No me gusta que me presuman sus juguetes y no me los presten.

6.No me gusta que se asusten conmigo: si deberían asustarse es con mi hermana, ella sí está loca.