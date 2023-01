Sabemos que el perro se ha ganado a pulso el título de ser "el mejor amigo del hombre" pero también han actuado en innumerables ocasiones como "salvadores". Y es que estos animales son protectores por naturaleza y cuando presienten que su familia humana puede estar en peligro no dudan incluso en jugarse su propia vida.

Además, son muy intuitivos y gracias a su olfato son capaces de localizar dónde puede estar una persona a kilómetros de distancia, y eso lo sabe muy bien Palomo, un perro que le salvó la vida a su dueño Gregorio Romero que con 85 años se perdió en el desierto de Sonora (México).

Todo empezó el pasado 27 de diciembre cuando el hombre salió a dar uno de sus paseos como solía hacer. Y aunque no regresó ese día su familia no se preocupó demasiado puesto que en otras ocasiones había salido a visitar pueblos cercanos y había vuelto días después, pero en esta ocasión habían pasado ya 4 días y Gregorio no había vuelto a su hogar.

Fue entonces cuando su sobrina alteró a las autoridades de su desaparición y empezaron una larga búsqueda con ayuda de diferentes grupos de vecinos, pero por desgracia los registros no tuvieron ningún éxito. Ni la guardia nacional mexicana, la policía municipal, protección civil o perros adiestrados para el rastreo consiguieron encontrar a "Don Goyo".

Su perro podría ayudar en la búsqueda del anciano

Como último recurso, tuvieron la idea de usar a su perro Palomo para ayudar en la búsqueda y milagrosamente les guió a través de los barrancos hasta llegar al anciano que había sufrido una pérdida de memoria y con la confusión terminó perdido en el desierto.

El anciano estaba deshidratado y muy debilitado por lo que rápidamente le llevaron al hospital en el centro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Durante los dos días que el hombre estuvo recuperándose, su perro Palomo estuvo esperándole en la puerta.