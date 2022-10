El caniche, la raza de perros más pija del mundo

Aunque al leer este titular probablemente hayas podido pensar que estamos equivocados o incluso te has preguntado por qué aseguramos que el caniche es la raza de perros más pija del mundo, lo cierto es que hay una lista de personas en el mundo que tienen este animal de compañía, y son un tanto "pijos" o "ricos".

Si buscamos en la RAE la definición de "pijo" podremos ver que en su primera entrada define pijo como "dicho de una persona: Que en su vestuario, modales, lenguaje, etc., manifiesta afectadamente gustos propios de una clase social adinerada".

Y si pensamos en una persona pija en nuestro país, ¿quién se te puede pasar por la cabeza? ¿quizás Tamara Falcó? efectivamente la marquesa de Griñón es una socialite, aristócrata, diseñadora de moda y colaboradora de televisión española que siempre ha dado que hablar en nuestro país.

Además es influencer y en su perfil de Instagram colabora con marcas, además de mostrar su día a día, donde podemos ver a su preciosa caniche Jacinta, la "super estrella" como le llama Tamara Falcó, que además ha acompañado a su dueña en algunos programas de televisión. Esta perrita es su fiel compañera de vida y ni siquiera usa correa puesto que nunca se separa de ella.

Si miramos al pasado, podremos saber que la actriz y princesa de Mónaco Grace Kelly era una enamorada de los animales, en especial de los perros. Probablemente el más conocido de todos fue su caniche francés negro llamado Oliver, que se lo regaló el actor Cary Grant durante el rodaje de la película “Atrapa a un ladrón” (To Catch A Thief) en los años 50.

A Grace le gustaba tanto la raza caniche que hasta tenía un broche de diamantes en forma de caniche realizado para ella por la firma de joyas Cartier. De hecho, a día de hoy se conoce como "broche caniche grace".

Si cruzamos el continente europeo y llegamos al sudeste asiático podremos saber que el Rey de Tailandia Maha Vajiralongkorn, también conocido como Rama X, también es un amante de la raza caniche. Curiosamente, el pasado mes de diciembre del año 2021 fue visto con más de treinta caniches en la ciudad de Múnich, Alemania (tras su escándalo del harén de mujeres).

El monarca tailandés cuando accedió al trono en el año 2016 nombró a su perro caniche Foo Foo como mariscal jefe de aire del ejército de su país. Cuando el animal murió se realizó cuatro días de ritos budistas donde los tailandeses rezaron por el caniche.

Si echamos la vista atrás, los caniches eran los perros de compañía de los cortesanos de Luis XVI en la Francia del siglo XVIII.

La actriz Blake Lively, más conocida por su papel de Serena Van Der Woodsen en Gossip Girl, solía pasear hace años por las calles de Manhattan junto a su marido Ryan Raynols y su perro Penny, una mezcla entre caniche y maltés, conocido en Estados Unidos como maltipoo.

Ahora, el matrimonio tiene un caniche más grande que siguen paseando como dos ciudadanos más.

¿Cuántos tipos de Caniche existe?

Esta es una de las razas más populares del mundo y se llama Caniche o Poodle. Dentro de ella podemos encontrar varios tipos de caniche, diferenciados especialmente por su tamaño. Según la clasificación de instituciones como la Federación Cinológica Internacional (FCI) podemos encontrar 4 variedades de caniche (grandes, medianos, enanos y toy). Mientras que el American Kennel Club (AKC) solo reconocen tres variedades: estándar (que engloba el grande y el mediano), el mini o enano y el toy.

1.Caniche grande: Fue el primero en aparecer cuando Luis XVI y María Antonieta eran unos amantes de la raza. Su tamaño varía entre los 45 centímetros a los 60 cm de altura a la cruz, comprendiendo pesos entre los 16 y los 22 kilogramos. Su esperanza de vida es muy larga, llegando a superar incluso los 16 años.

2.Caniche mediano: Su tamaño es un poco inferior a la del caniche grande, encontrándose en un rango de los 35 a los 45 cm de altura a la cruz, aunque son notoriamente menos pesados que los grandes, pesando entre 7 y 12 kilogramos. Se considera a los caniches medianos como la segunda variedad de caniche en hacer su aparición.

3.Caniche enano: Tal y como informa la web Experto animal, "las diferencias de tamaño son muchísimo más pronunciadas en comparación con uno de tamaño grande. Sus proporciones y medidas concretas se encuentran en el rango de los 4 a los 7 kilogramos de peso corporal y los 28-35 cm de altura a la cruz. Como podemos comprobar, existe una diferencia de casi 10 centímetros entre esta clase de caniche y el grande, algo fácilmente perceptible a simple vista. Esta es la variedad con una mayor esperanza de vida, pues hay ejemplares que prácticamente han superado la veintena".

4.Caniche toy: A día de hoy es una de las razas más populares pero también de las más modificadas genéticamente debido a que tuvieron que trabajar para evitar la aparición de enfermedades relacionadas con su escaso tamaño, como las complicaciones y alteraciones orgánicas debido al enanismo. Este pequeño pero no puede pesar más de 2,5 kilos y su altura no debe superar los 28 centímetros. La esperanza de vida media del caniche toy es ligeramente inferior a la del caniche enano, pues no suele alcanzar edades por encima de los 14-15 años.

¿Cuánto llega a costar un ejemplar de caniche toy?

A la hora de comprar o adoptar a nuestra nueva mascota, es imprescindible que tomemos ciertas recomendaciones a fin de realizarlo correctamente. El precio puede llegar a variar según la modalidad de compra.

En primer lugar, el prestigio del criador. Este punto es clave ya que determinará tanto el precio final de nuestro Caniche Toy como la calidad de la camada: cuanto más prestigio más subirá el precio. Otro de los factores a tener en cuenta es el tamaño del cachorro, dado que los perros recién nacidos suelen disponer de un precio más caro debido a que hay mayor demanda de perros pequeños que grandes. Si además de ahorrar no te importa el tamaño lo más recomendable es que optes por la acogida de tu futuro Caniche Toy, dando una segunda oportunidad a un animal que no haya dispuesto de condiciones óptimas.

Otra de las características a tener en cuenta para establecer el precio de nuestro nuevo perro es el género ya que las hembras son más caras que los machos debido a su poca disponibilidad y mayor demanda. Una de las causas de la predilección por las hembras es que, por lo general, suelen nacer menos perritas y otras son seleccionadas para la crianza por lo que suelen haber pocos ejemplares a la venta.

También debemos de tener en cuenta tanto la belleza como la morfología del cachorro si no queremos ver encarecido excesivamente nuestro presupuesto. Esto es, existen animales que nacen con unas características más altas de belleza que sus propios hermanos por lo que su precio también será más caro que el de sus familiares. Disponer de Pedigree es otro de los elementos que puede encarecer el precio final, dado que esta certificación cuenta con un sobrecoste adicional. En este sentido, si nuestro futuro animal cuenta con líneas de sangre que incluyan a campeones en exposiciones su precio también será gradualmente mayor.

Con todo, optar por un cachorro de Caniche Toy en centros de cría profesionales puede salir por 1.200 euros como precio más bajo. No obstante, actualmente el precio medio se encuentra en torno a los 1.800 euros aunque habrá que tener en cuenta todos los factores anteriormente citados para saber cuánto puede incrementar nuestro presupuesto. Lo más recomendable es optar por la adopción acudiendo a centros de acogida, ya que tanto nosotros como nuestro futuro Caniche Toy saldremos ganando con esta nueva oportunidad.