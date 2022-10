Denuncian el presunto envenenamiento de una colonia de gatos en Gelves

El pasado 18 de octubre encontraron entre Marina Gelves y Puerto Gelves (al lado del Asador Manolo) varios gatos muertos con presuntos signos de envenenamiento. El suceso tuvo lugar en el pueblo sevillano de Gelves cuando una persona acudió para alimentar a los gatos y encontró varios de ellos tirados en el suelo, tal y como informa miembros de la Asociación La Sexta Huella a Diario de Sevilla.

La mujer que encontró los cadáveres se fue horrorizada del lugar y cuando volvió no había rastro de ellos, por lo que a día de hoy no se sabe el número exacto de gatos que han podido morir a causa del presunto envenenamiento.

Lo que sí asegura Verónica, presidenta de la Asociación "La Sexta Huella", es que faltan 22 gatos de la colonia. El Seprona también ha acudido al lugar de los hechos puesto que dos días después de lo sucedido encontraron 3 gatos más y se llevaron uno para analizarlo.

El pasado 21 de octubre agentes del Seprona volvieron a acudir al lugar porque encontraron un cuenco con veneno y también se lo llevaron a analizar. Será la persona que encontró los animales muertos quien interpondrá una denuncia mientras que la Asociación se presentará como acusación particular. Por desgracia, esta no es la primera vez que sucede, ya que tal y como comenta Verónica a este periódico, "sí ha ocurrido antes pero nosotras no tenemos conocimiento de ello".

Esther, otra compañera de la Asociación asegura que "fueron más los que desgraciadamente perdieron la vida ese día, hasta un pavo muy lindo que era la mascota de muchos años del negocio de al lado, que desgraciadamente también comió el veneno y murió".