Una influencer revela los animales que le encantaría abrazar pero sabe que "por su naturaleza no me dejarían"

Los verdaderos amantes de los animales admiran casi cualquier especie que conozcan, y este es el caso de la influencer Laura Casquero, quien publicó un vídeo que ha llegado a viralizarse gracias a la cuenta de Instagram Cabronazi que cuenta con más de 11 millones de seguidores.

En el vídeo titulado "animales que me encantaría abrazar pero sé que por su naturaleza no me dejarían" la influencer da un pequeño listado de los animales que considera muy bonitos o adorables, entre ellos, uno que podría llegar a ser mortal.

Laura empieza hablando del gato patinegro, el adorable felino más letal del mundo. Su apariencia le incita a abrazarlo a pesar de que este pequeño animal podría contra un tigre.

A continuación, la influencer desearía abrazar también al pygmy Jerboa, es decir, el jerbo pigmeo de Baluchistán o jerbo enano de tres dedos (una especie de roedor de la familia Dipodidae). Este animal no es peligroso pero sí muy poco común.

Otro de los animales que también querría abrazar es el "pygmy marmoset" o más bien conocido como el tití pigmeo. Los titíes pigmeos son dos especies de pequeños monos del Nuevo Mundo del género Cebuella. Son nativos de las selvas tropicales de la cuenca del Amazonas occidental en América del Sur. Estos primates se destacan por ser los monos más pequeños del mundo, con poco más de 100 g.

Laura también desearía abrazar a una ballena azul "un sueño frustrado porque sentirse abrazado por una ballena azul sería como ser abrazada por un piso de 50 pisos", pero es algo que quiere hacer "aunque fuera lo último que hiciera en mi vida".

Para terminar, un animal que parece "irreal", la gacela jirafa. Simplemente hay que mirarla para que Laura piense que sería "el típico mejor amigo".

