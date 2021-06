Lista de preparativos que necesitas para cuando llegue a casa tu perro

Un perro es uno de los mayores regalos que nos puede dar la vida. Nos quieren, nos dan compañía y nos dan felicidad. Pero también tenemos que entender que tener una mascota es una responsabilidad muy grande, por lo que si has decidido tener una en tu vida es fundamental que garantices su bienestar.

Según estudio de Royal Canin revela que la mitad de las personas no llevan a cabo ningún tipo de preparación antes de la llegada de una mascota a su casa. Esto puede suponer problemas ya que no saben cómo educar a su mascota o no preguntar a su veterinario. Él es imprescindible para la mayoría de los nuevos propietarios de animales y 6 de cada 10 reconocen que preguntan a su veterinario todas sus dudas sobre educación, salud y alimentación de su mascota.

Aunque lo que vas a leer a continuación te va a parecer increíble, la realidad es que si metes una mascota en tu casa, tu vida no volverá a ser la que era, más aun si esa mascota es un perro. Deberás darle de comer, asegurarte de que no le falte agua, sacarlo a pasear varias veces al día, intentar que socialice con otros perros y que haga ejercicio. Por este motivo, os vamos a recordar qué accesorios tendrás que tener listo para cuando llegue a casa tu nueva mascota.

Preparativos para cuando llegue a casa tu mascota

-Comedero y bebedero: Los hay de muchos tipos. De madera, altos, con dispensador automático, e incluso si cuando tu perro llegue a casa ves que tiene mucha ansiedad por la comida podrás comprar comederos "lentos" o "antivoracidad" que tiene un sistema que permite que el perro pueda ir comiendo poco a poco.

-Pienso: La persona que mejor te va a guiar en esto será tu veterinario, ya que dependiendo de la raza o sus características físicas te aconsejará un tipo de pienso u otro.

-Cama: A lo largo de la vida de tu mascota necesitará varias camas por diferentes motivos: cuando son cachorros suelen morder todo lo que se pone por delante y es probable que la cama sea una de ellas, porque se rompen de tanto uso o bien porque crecen y ya no entran en ellas. Las hay de muchos tipos según tus necesidades.

-Collar, arnés y correa: Aunque parece un detalle que puede llegar a pasar por alto y no pensar mucho sobre qué tipo de collar o correa usar, lo cierto es que es fundamental para garantizar el bienestar y la seguridad de tu perro. Hay collares de muchos tipos y fundamental diferenciarlos para no dañar a tu perro (antitirones, adiestramiento, etc).

-Juguetes: Estos detalles harán que tu nueva mascota cree vínculos más fuertes contigo. Te ayudará con las órdenes que quieras enseñarle y le servirá para hacer algo de ejercicio. Hay juguetes de todo tipo y con el tiempo descubrirás cuáles son sus preferidos.

-Empapadores: Si tu perro es un cachorro lo más seguro es que se haga pipí en casa, pero con estos empapadores enseñarás a tu mascota a orinar en el lugar de la casa que decidas hasta que aprenda por sí solo a hacerlo fuera.

-Otros accesorios: Para poder hacerte cargo de su higiene, deberás comprar también un champú especial para perros, un cepillo para quitarle el pelo muerto, toallitas, pasta de dientes, cepillo de dientes, barritas para la limpieza bucal, tijeras especiales para sus uñas, etc.