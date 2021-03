Este pájaro podría extinguirse por olvidar su canto de apareamiento

Un pájaro australiano conocido como Mielero regente está en grave peligro de extinción por olvidar el canto de apareamiento. El motivo es el gran declive de su población, ya que las aves jóvenes no encuentran aves adultas que les enseñen este sonido para conseguir aparearse, según muestra un estudio publicado el pasado miércoles 17 de marzo en la revista científica "Proceeding of the Royal Society".

Otro estudio de la Universidad Nacional de Australia (ANU) indica que esta especie de plumas blancas, negras y amarillas habitan en varias zonas. Aunque inicialmente eran del sudeste australiano, ahora hay zonas donde los machos logran emitir "canciones ricas y complejas" mientras que en las regiones donde la población de la especie ha disminuido los machos emiten tonos simples y "de manera completamente incorrecta".

Los científicos encontraron 18 mieleros regentes, en torno al 12% del total de la población masculina, que solo pueden reproducir los sonidos de otras especies pero no los de las suyas.

El biólogo Ross Crates de la Universidad Nacional de Australia afirma que "una canción sexy aumenta la probabilidades de reproducción de los pájaros cantores. Las hembras evitan a los machos que cantan de manera incorrecta".

El estudio también halló que los mieleros regentes nacidos en cautiverio tienen diferentes cantos que pueden reducir su atractivo para los pájaros en libertad. Los científicos esperan ahora enseñar a los pájaros en cautiverio a cantar como sus semejantes en libertad, con ayuda de grabaciones.