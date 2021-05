Este perro se queda solo en casa y la destroza literalmente

Una de las preocupaciones que tienen las personas con mascotas es qué hacen estas cuando se ausentan durante unas cuantas horas, ya sea porque tienen que ir a trabajar o porque han salido a tomar algo. Normalmente, los gatos no tienen problemas a la hora de quedarse solos, pero muchos perros hasta tienen problemas de soledad o ansiedad por separación. Cuando tienen estos problemas son capaces de ladrar durante horas, no comer, no moverse de la puerta llorando o incluso pueden llegar a destruir cosas.

Esto es precisamente lo que le pasó a nuestro protagonista de hoy, un perro muy travieso llamado "Bo" cuya dueña, Vickie Shelton, grabó un vídeo al ver cómo dejó la casa su amigo del alma. Esta mujer de 51 años vive en Benton, (Tennesee, EE.UU.) y al volver del trabajo pensó que alguien había entrado en su casa a robar.

Pronto descubrió que no se trataba de un ladrón si no de su perro "Bo". Vickie encontró el sofá completamente destrozado, por lo que decidió que al día siguiente su perro se quedaría en la habitación de invitados hasta que ella llegara del trabajo. "Bo" se las ingenió para morder la jaula de alambre y romper la puerta para escapar.

En el vídeo se puede ver cómo el perro había destrozado literalmente las puertas y el sofá. Lo más curioso es que lejos de parecer estar arrepentido, cuando ve a su dueña empieza a mover el rabito y le trae un buen trozo de madera de lo que suponemos que es parte de la puerta que horas antes habría mordido hasta reventarla.

Parece que él solo quería jugar, pero Vickie no pensaría lo mismo.