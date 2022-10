El triste y emotivo momento en el que una niña canta a su gato por última vez antes de morir

Despedirse para siempre de tu mascota es una de las cosas más difíciles que harás en tu vida. En ese instante puedes hacer dos cosas: llorar desconsoladamente o intentar poner tu mejor sonrisa y hacer de la despedida un momento tranquilo y reconfortante para tu animal de compañía.

La historia que contamos hoy en Mascotíssimas es la más tierna, emotiva y triste a la vez que reconfortante que vas a leer hoy y trata de una niña llamada Abby junto a su gato Bailey que está a punto de morir. Lo más especial de esta historia es que la niña está cantándole en el sofá mientras lo abraza una canción muy bonita: "you are my sunshine" (tú eres mi sol). La letra de la canción parece estar echa para ellos en ese momento: "Tú eres mi sol, mi único sol..Me haces feliz cuando los cielos son grises..Nunca sabrás querida cuanto te echo de menos Bailey...Por favor no te lleves mi luz de sol...".

El animal se deja acariciar aunque su cara enferma no le permite hacer más movimientos que escuchar la dulce voz de la niña. Al finalizar la canción, le da un beso y el gato contesta con un leve sonido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bailey No Ordinary Cat (@bailey_no_ordinary_cat)

Lo curioso también de esta historia es que el vídeo fue subido a Instagram en diciembre de 2018, fecha en la que falleció el felino a los 14 años de edad. La madre de la niña subió este contenido acompañado de unas palabras: "Eres mi sol ☀️ por última vez. Bailey murió tres horas después. ADVERTENCIA: Tome el pañuelo. Cuando el hospital de animales llamó el sábado y dijeron que no podían hacer nada más por Bailey, lo llevé a casa por unas horas para que mis niñas le cantaran una última vez. Abby no sabía cuando estaba cantando esta sería la última vez. Le dije después. DEP Bailey. ¡Ciertamente no eras un gato ordinario, eras extraordinario! Bendiciendo a esta mami con 14 años increíbles".

Un gato influencer después de morir

Lo que es todavía aún más curioso es que casi cuatro años después del fallecimiento del animal su familia sigue recordándolo diariamente tal y como muestra en su perfil de Instagram @bailey_no_ordinary_cat donde siguen subiendo fotografías y vídeos tomados en los casi 14 años que el gato estuvo con su familia.

Además, tiene su propio libro "Bailey no ordinary cat" que puedes comprarlo en Amazon. Según su autora Erin Merryn: "es un libro que incluso aquellos que no saben leer inglés disfrutarán" puesto que está acompañado de decenas de fotografías graciosas del felino.

A día de hoy, su perfil de Instagram cuenta con la friolera cantidad de 200.000 seguidores que cada día viven los recuerdos de Bailey e incluso celebran su cumpleaños: "Feliz cumpleaños en el cielo Bailey" posteaba en su perfil el pasado 25 de octubre.