¿Por qué elegir el Executive MBA de San Telmo Business School?

Fundada en 1982, San Telmo Business School lleva casi 40 años formando a líderes del mundo empresarial y emprendedores mediante sus programas de formación directiva. Sus dos sedes permanentes, Málaga y Sevilla, han recibido a más de 12.500 antiguos alumnos del sur de Europa, conformando la red alumni. Esto proporciona a los alumnos la oportunidad de establecer contactos profesionales de diferentes sectores, uno de los principales objetivos que buscan la mayoría de altos ejecutivos.El Executive MBA de San Telmo Business School es uno de los programas que ofrece esta escuela de negocios, reconocida nacionalmente por su I+D en la escritura de Casos de Empresas. El perfil tipo del alumno que ingresa en el máster es aquél que siente la convicción y el deseo de crecer tanto personal como profesionalmente a nivel intelectual en los ámbitos de la administración de empresas. Profesionales en activo que quieren dar un impulso a su carrera profesional y mejorar su empleabilidad directiva en un futuro.

Este programa destaca tanto por su excelencia como por su estilo de enseñanza pragmática: el método del Caso, impartido por un claustro propio altamente cualificado formado por empresarios. A través de este método de aprendizaje el participante se enfrenta a una gran variedad de situaciones de negocios y contextos empresariales donde tiene la oportunidad de entrenarse en la práctica del ámbito directivo, la cual equivale a varios años de experiencia profesional.“El método del caso que utilizamos en el E-MBA de San Telmo es un método práctico, efectivo y real, en el que todas las semanas te involucras en nuevas situaciones de negocio que te ayudan a situarte en muchas perspectivas distintas: humanas, comerciales, operativas… además, te hace tomar decisiones con mayor sensatez y racionalidad” comenta Carlos Parra Camargo, actual Director de Operaciones de Emergya Cloud y antiguo alumno del máster.A la hora de decidir hacer un MBA la inversión económica y de tiempo que conlleva, hace que la decisión final no esté clara y que, entre toda la oferta existente, sea fácil que surjan muchas dudas.

La práctica en el desarrollo de competencias y habilidades es clave en un MBA de calidad

“Las empresas de referencia contratan a candidatos con MBA por las capacidades y habilidades que adquieren tras el programa, por tanto, hay que asegurarse que la metodología ayudará a lograr ese objetivo. En San Telmo ofrecemos una experiencia de aprendizaje única y estamos convencidos de que el mejor método es presencial, con trato personal y debate en clase. No obstante, la escuela cuenta con todas las tecnologías disponibles para que aquellos participantes que, excepcionalmente y de forma justificada, no puedan asistir a las clases presenciales puedan seguirlas en remoto sin problema”, explica Joaquín Aguirre, director del Programa Executive MBA de San Telmo Business School.San Telmo Business School tiene como objetivo fundamental el desarrollo de las capacidades directivas de los participantes de sus programas, por eso, su Executive MBA está diseñado con el propósito de dar respuesta a lo que demanda el mercado, las empresas y los alumnos. Está en constante adaptación a las necesidades de los directivos en el entorno empresarial global del siglo XXI y en las metodologías de aprendizaje. Para ello, cuentan con el apoyo y la dedicación de empresarios y personalidades líderes en sus sectores a nivel mundial que les orientan hacia las necesidades de empresarios y directivos para abrir líneas de investigación de las que desarrollar material docente actual y orientado para su discusión en el aula. Otras de las dudas recurrentes a la hora de elegir un MBA suele ser el contenido formativo. En San Telmo creen que el trabajo de un directivo implica dirigir a personas y para ello, se necesita conocer el mundo de la empresa desde dentro. La práctica en el desarrollo de competencias y habilidades es clave en un MBA de calidad, de manera que el alumno pueda aplicar lo aprendido al día siguiente en su propia empresa o puesto de trabajo, impactando positivamente en los resultados de la organización.

Un programa para quienes quieran impulsar su carrera, liderar el futuro y dejar huella

“El programa formativo, aunque es muy exigente, ha cumplido el 100% de mis expectativas. Destacaría el profesorado, ejecutivos de alto nivel que trasladan en el aula los conocimientos que ellos han adquirido en el mundo de la empresa. En la típica pregunta ¿El genio se hace o se nace? Con estas técnicas y habilidades que obtienes en el EMBA, sin duda el genio se hace. La piedra angular, eso sí, son las relaciones personales y profesionales que haces en el programa” explica Jesús Fernández, Gerente de la provincia de Sevilla en Bidafarma y antiguo alumno del Executive MBA. En la Alta Dirección, no sólo es necesario ser conocedor del área concreta en la que se produce, sino que es preciso estar capacitado para desarrollar unas habilidades directivas que lleven a la compañía a la eficacia y el éxito profesional en todos sus ámbitos. Así lo expresa Rocío Navarro, Directora de la Unidad de Negociación de Industria y Arquitectura de Arram Consultores y antigua alumna del Executive MBA de San Telmo “El EMBA ha sido el impulso que me ha permitido crecer profesionalmente dentro de mi empresa. Me ha permitido desarrollar nuevas habilidades, conocer e incorporar nuevas herramientas en mi vida profesional y tener una visión más global de lo que es la empresa, así como aprender disciplinas con las que no estaba familiarizada”.La formación es el principal activo con el que un profesional puede desarrollarse empresarialmente dentro de un entorno de negocio cambiante. En San Telmo, consideran que los participantes no van a su escuela de negocios a aprender sino a mejorar como personas, como profesionales y como jefes. Por eso, su empeño es trabajar en una transformación integral de la persona contando con la realidad como base.