Influence Map sitúa a Iberdrola como la compañía con mayor liderazgo en la COP28

Iberdrola ha sido reconocida como la empresa con mayor liderazgo en la cumbre del clima de Dubái (COP28) por Influence Map, el think tank global independiente más relevante en el ámbito del análisis de la influencia de las organizaciones en las políticas climáticas y el alineamiento de estas con el Acuerdo de París. La combinación de una intensa agenda y un posicionamiento ambicioso han sido cruciales para que la compañía, líder en renovables, haya alcanzado esta posición.

Cabe destacar que, durante la cumbre anual del clima, Iberdrola, junto con Masdar, ha protagonizado uno de los hitos más relevantes del encuentro mundial. Un acuerdo estratégico para invertir conjuntamente hasta 15.000 millones de euros que se emplearán en el desarrollo de nuevos proyectos eólicos marinos y de hidrógeno verde en Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. El primer paso de esta nueva alianza será el proyecto eólico marino británico East Anglia 3, de 1.400 megavatios (MW), que se encuentra en la fase final de negociación y podría firmarse a finales del primer trimestre de 2024.

Además de este la firma de este importante convenio, Ignacio Galán, el presidente de Iberdrola, ha tenido una intensa agenda marcada por su participación en foros y encuentros bilaterales en los que ha asegurado que el objetivo de triplicar la capacidad instalada renovable de aquí hasta 2030 es factible. Esto requerirá inversiones de 2,2 billones de euros al año y estabilidad regulatoria, financiación adecuada y compromiso institucional.

Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Kadri Simson, Comisaria Europea de Energía, Maroš Šefčovič, vicepresidente de la Comisión Europea, Ajay Banga, presidente del Banco Mundial o Alexandre Silveira, ministro de Minas y Energía de Brasil, son algunos de los mandatarios y líderes mundiales, con los que Galán ha tratado la necesidad de acelerar la expansión de la electrificación a través de las energías renovables para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. También ha abordado con ellos la necesidad de invertir en redes, ya que, en los próximos 20 años, será necesario añadir o sustituir cerca de 80 millones de kilómetros.

La compañía de renovables también ha organizado cinco eventos con aliados estratégicos. Especialmente relevante el celebrado junto con UNICEF, centrado en el papel que desempeñan los jóvenes a la hora de acelerar la transición energética, o el foro preparado con BirdLife, que ha permitido mostrar experiencias exitosas sobre los impactos positivos en la biodiversidad de una transición renovable acelerada. Más allá de estos encuentros, Iberdrola también ha participado en otros 50 eventos con actores clave en la transición energética y la agenda climática como la Agencia Internacional de la Energía, Global Renewable Alliance, el Foro Económico Mundial, la Comisión Europea, Naciones Unidas o Corporate Leaders Group Asimismo, Iberdrola ha apoyado el objetivo de triplicar la capacidad de energías renovables para 2030, adhiriéndose a la campaña #3xRenewables y apoyando la Open Letter for world leaders at COP28, así como la eliminación progresiva de los combustibles fósiles mediante el apoyo a diferentes campañas como #FossiltoClean o la alianza Utilities for Net Zero.

La presencia de la compañía en los principales hitos de la cumbre está alineada con el objetivo de Iberdrola de acelerar la transición energética y la acción climática para asegurar el cumplimiento del Acuerdo de París y un desarrollo económico y social verdaderamente sostenible y con impacto positivo en la naturaleza. Por todo esto, Influence Map ha destacado a la eléctrica como la empresa con mayor liderazgo, como un reflejo de su arduo trabajo por construir un modelo de negocio basado en energías renovables y soluciones verdes.

Iberdrola es la mayor eléctrica de Europa y una de las dos mayores a nivel mundial, y da servicio a una población de más de 100 millones de personas en todo el mundo. La compañía tiene 150.000 millones de euros de activos totales, 41.000 MW de energías renovables en operación y 1,2 millones de kilómetros de redes en todo el mundo.

Respuesta a la COP28

La Asociación por la Excelencia de los Servicios Públicos (AESP) ha celebrado en Madrid dos jornadas sobre conclusiones de la COP28 bajo el título 'La importancia de acelerar la transición energética', en la que se han reunido expertos del sector público y privado relacionados con la energía, la abogacía y el medio ambiente, así como representantes de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).

La primera jornada del día la ha inaugurado Gonzalo Saénz de Miera, director de cambio climático y alianzas de Iberdrola y presidente del Grupo Español de Crecimiento Verde que, además, ha participado activamente en la COP de Dubái. Durante su ponencia ha incidido en una valoración muy positiva de la COP porque por primera vez se insta a los países expresamente a abandonar los fósiles y sustituirlos por renovables "la importancia de triplicar las renovables en 2030; tenemos las tecnologías y lo que hace falta en marcha políticas públicas que aceleren la transición energética para conseguir este importante objetivo. Es urgente; es necesario; y es posible. Ahora debemos trabajar todos juntos en alianzas para conseguirlo".

Posteriormente, se ha celebrado una mesa redonda formada por José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF); Heikki Willstedt, director de políticas energéticas y cambio climático de la Asociación Empresarial Eólica (AEE); y Jaime Almenar, socio del despacho de abogados Clifford Chance.

Foro sobre renovables y biodiversidad

Iberdrola, junto con BirdLife International, impulsó también la organización de un foro de alto nivel sobre renovables y biodiversidad dentro la COP28. El objetivo de triplicar la capacidad renovable para 2030 es una de las llamadas clave de la COP28 y está en el centro de una transición energética justa exitosa en el período previo a una economía net-zero, como dictaminan distintas políticas. El cambio climático avanza cada vez a mayor velocidad y las renovables se posicionan como palanca esencial de lucha rápida y efectiva para reducir las emisiones y minimizar los impactos del cambio climático en las personas y la naturaleza. Bajo el título ‘Energía renovable positiva para la biodiversidad: construyendo alianzas para avanzar’ esta ponencia celebrada en el pabellón de We Mean Business, dentro de la Zona Azul, reunió a expertos y representantes de distintas entidades de alto nivel.

Esta conversación entre actores clave y alianzas globales ha permitido mostrar experiencias exitosas sobre los impactos positivos en la biodiversidad de una transición renovable acelerada y sentar las bases para posibles asociaciones y colaboraciones para contribuir a un futuro positivo para la naturaleza. Por parte de Iberdrola participó Emilio Tejedor, director de Medio Ambiente quien destacó que foros como este en un marco mundial "permiten conocer las mejores prácticas y aplicarlas, además de crear sinergias que ayuden a proteger el planeta y su biodiversidad".