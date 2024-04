La ONU denuncia que la basura electrónica aumenta cinco veces más rápido que su reciclaje

Los restos de productos electrónicos y reciclaje correcto son una asignatura pendiente a nivel global. Y desde la ONU han alertado que la cantidad de restos crece a mayores niveles que lo hace la capacidad de reciclarlos.

En el informe Monitor de basura electrónica global (Global e-waste Monitor) de 2024, elaborado por el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones y la UIT, avisa de que en 2022 llegaron a generarse 62 millones de toneladas de este tipo de residuos (una media de 7,8 kilogramos per cápita), aumentando en algo más de un 82% desde los datos obtenidos en 2010.

Los productos de menor tamaño, como "cámaras de vídeo, juguetes, microondas y cigarrillos electrónicos", son los residuos más comunes, un total de 20 toneladas (aproximadamente un tercio) del total. Tras estos, la segunda categoría está formada por gran equipamiento (sin contar con paneles fotovoltaicos), mientras que elementos como monitores y pantallas formaron un 10% del total de los residuos (unos 5,9 millones de toneladas).

Reciclamos más, pero se producen muchos más residuos

En el Informe se señala también que de esas 62 millones de toneladas generadas en 2022, tan solo un 13,8 millones de toneladas fueron recicladas de forma correcta y las previsiones señalan que en 2030, podrían alcanzarse los 34 millones de toneladas de residuos. Pese a esto, los datos en este sentido han mejorado respecto a la década anterior, pasando de reciclarse tan solo 8 millones de toneladas en 2010, con un crecimiento anual de 0,5 millones de toneladas recicladas.

Sin embargo, no todo son buenas noticias, ya que el ritmo entre el aumento del reciclaje y el de la producción de residuos electrónicos son demasiado dispares a día de hoy. Y es que el GEM (las siglas en inglés del informe) alerta de que la generación de los residuos supera cinco veces los niveles de crecimiento del reciclaje formal de los mismos.

El informe señala que Europa es el continente en el que más residuos electrónicos se han generado por persona, con una media de 17 kilogramos per cápita. Pese a esto, se destaca que los países europeos (especialmente aquellos que forman parte de la Unión Europea) son "buenos ejemplos en términos de la forma en la que se legislan y gestionan los residuos electrónicos". Aunque tan solo tres de los 27 países que forman la UE han conseguido llegar al objetivo marcado por la directiva Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), establecida por la UE para tratar estos residuos. Se trata de Croacia, Bulgaria y Polonia; mientras que el resto no cumple con los objetivos comunitarios marcados.