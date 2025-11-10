Mapa actualizado de la situación de la gripe aviar en España

SEO/BirdLife ha intensificado el seguimiento de la gripe aviar H5N1 en aves silvestres y ha publicado un mapa público con los episodios confirmados o sospechosos en España: más de 50 registros que afectan a una veintena de especies, con especial incidencia en grulla común y gaviota patiamarilla. La organización sitúa un foco de especial gravedad en la laguna de Gallocanta, donde se han contabilizado más de 900 grullas muertas, y advierte de casos dispersos en la península, incluidas rapaces. El mapa recoge nueve casos en Andalucía: dos en Huelva, cinco en Sevilla, uno en Córdoba y uno en Málaga.

El contexto europeo confirma la tensión: en Alemania, las autoridades sanitarias han verificado una mortalidad sin precedentes en grullas migratorias, con cerca de 2.000 aves muertas en enclaves de paso como Linum y un incremento paralelo de focos en granjas; en Francia, la LPO ha informado de miles de grullas muertas en Champagne-Ardenne y otros humedales.

Medidas en España desde hoy

Ante el aumento del riesgo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha ordenado confinar las aves de corral en 1.199 municipios de zonas de especial riesgo y de especial vigilancia y prohibir la cría al aire libre, salvo excepciones con mallas o barreras que impidan el contacto con aves silvestres. También se prohíbe el uso de agua de depósitos exteriores accesibles a aves salvajes y se restringen ferias y exhibiciones con aves si no hay evaluación y medidas de bioseguridad. Las cifras de la UE de 1 de julio a 5 de noviembre recogen 139 focos de IAAP en aves de corral, 708 en silvestres y 33 en cautivas.

Qué pide SEO/BirdLife

La ONG reclama a las administraciones tomar muestras suficientes en todos los episodios para confirmar la incidencia del virus y descartar otras causas; retirar con rapidez aves enfermas o muertas (incluidas especies comunes no protegidas) para evitar contagios a carroñeras y mamíferos; evitar sueltas para caza y el uso de reclamos vivos, y estudiar la suspensión temporal de la caza de aves acuáticas en zonas de riesgo.

Recomendaciones a la ciudadanía

Ante el hallazgo de aves muertas o con síntomas, no manipular animales y avisar al 112 para su retirada y análisis por la autoridad competente. Aunque la transmisión a humanos es muy infrecuente, las agencias europeas insisten en la vigilancia y la bioseguridad como barreras clave.