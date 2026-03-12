Nueva vía para medir cómo las especies invasoras alteran el funcionamiento de los ecosistemas

Un equipo internacional de investigadores, con participación de la Estación Biológica de Doñana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha desarrollado una nueva herramienta científica que permite evaluar de forma más completa el impacto de las especies invasoras en los ecosistemas. El modelo amplía los sistemas de evaluación existentes al incorporar no solo los efectos sobre las especies nativas, sino también los cambios que estas invasiones provocan en el funcionamiento ecológico.

La herramienta, denominada EEICAT (Extended Environmental Impact Classification for Alien Taxa), permite clasificar hasta 19 tipos distintos de impacto asociados a un evento de invasión biológica, lo que facilita comprender con mayor precisión cómo una especie exótica puede transformar un ecosistema. Entre otros efectos, las especies invasoras pueden modificar las cadenas tróficas, alterar la estructura de los hábitats o cambiar procesos clave como el ciclo de nutrientes o la calidad del agua.

Hasta ahora, la mayoría de los sistemas de evaluación se centraban principalmente en la pérdida de poblaciones o en el declive de especies autóctonas. Sin embargo, los investigadores señalan que el impacto de las invasiones biológicas va mucho más allá. En muchos casos, una especie introducida puede reconfigurar el funcionamiento de todo un ecosistema, incluso cuando sus efectos sobre determinadas especies son difíciles de detectar a corto plazo.

El nuevo marco de análisis también permite estudiar cada invasión en su contexto ecológico específico, lo que mejora el diagnóstico y puede ayudar a diseñar estrategias de gestión más eficaces. Según los científicos, disponer de herramientas más precisas para medir estos impactos es clave para priorizar acciones de control y orientar las políticas de conservación de la biodiversidad.

Las especies exóticas invasoras están consideradas una de las principales amenazas para la biodiversidad a escala global. Su expansión puede provocar cambios profundos en los ecosistemas, desde la desaparición de especies locales hasta alteraciones en procesos ecológicos fundamentales. Por ello, los investigadores subrayan que herramientas como EEICAT pueden contribuir a mejorar la toma de decisiones y la gestión de este problema creciente.