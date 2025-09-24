L’Oréal cumple 75 años en España como un referente en producción sostenible

La industria de la belleza se consolida en España como un motor económico y social, con una aportación al PIB de 19.000 millones de euros (1,03%) y más de 350.000 empleos directos e indirectos en 2024. En este contexto, L’Oréal Groupe, que celebra 75 años de presencia en nuestro país, destaca como actor clave no solo en el terreno económico, sino también en el avance hacia un modelo de producción más sostenible y responsable.

El informe “La Esencialidad de la Belleza”, elaborado por la consultora Asterès y presentado en Madrid, sitúa a L’Oréal como referente en innovación y sostenibilidad. La compañía genera un impacto de 7.400 millones de euros en ventas a través de su cadena de valor y ha convertido su fábrica de Burgos en un ejemplo de transformación ecológica: funciona con energía 100% renovable desde 2015, fue pionera en el modelo Waterloop –que recicla y reutiliza toda el agua empleada en los procesos industriales– y ha logrado reducir en más de 46.000 metros cúbicos el consumo anual.

Durante la presentación, Juan Alonso de Lomas, CEO de L’Oréal España y Portugal, ha destacado que “este informe es una invitación a redescubrir la belleza como una auténtica palanca de progreso y un lenguaje universal. Tras 75 años de presencia en España, por primera vez dimensionamos nuestro impacto real y positivo, no solo en la economía, también en el desarrollo tecnológico, la sostenibilidad y el bienestar de todas las personas y renovamos nuestro compromiso de seguir siendo un socio estratégico tan importante para el crecimiento económico inclusivo y la innovación en España”.

A nivel global, L’Oréal invierte más de 1.300 millones en I+D, con más de 600 patentes y 3.600 fórmulas innovadoras en 2024, apostando por la ciencia y la tecnología como motores de crecimiento. Este esfuerzo se refleja también en España, donde impulsa proyectos de igualdad, inclusión social y empleo juvenil, además de su histórica iniciativa L’Oréal-UNESCO For Women in Science, que ha apoyado a 92 investigadoras españolas en 25 años.

Con más de 9.500 millones de euros en exportaciones en 2024, la belleza se sitúa ya por delante de sectores como el vino o el aceite de oliva, reforzando la idea de que se trata de una industria que no solo genera riqueza y empleo, sino que también avanza hacia una producción respetuosa con el medioambiente y con las comunidades.