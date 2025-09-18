Hacia el gran hito de la autosuficiencia

El hito de la ‘ecofactoría’ BioSur de Granada (en la imagen) ya se replica en Roquetas y Montilla.

En plena carrera contra el cambio climático, Hidralia ha convertido la autosuficiencia en su gran objetivo. La compañía andaluza de gestión medioambiental, que pertenece al grupo Veolia, trabaja desde hace años en un modelo de ecofactorías que transforma las tradicionales depuradoras de trabajo lineal en “fábricas sostenibles” donde se revalorizan sus productos y generan la energía necesaria para ser autosuficientes, con la vista puesta en la total descarbonización de los procesos.

El ejemplo más visible es la Ecofactoría BioSur, en Granada, gestionada por Emasagra (empresa participada por Hidralia y el Ayuntamiento de Granada). En Granada, se ha logrado un hito calificado como extraordinario, convirtiéndose en la primera marca de su sector dedicado a la gestión del ciclo integral del agua, y del país, en lograr la autosuficiencia energética en todas sus instalaciones.

La clave del modelo de éxito de Emasagra ha estado en pasar del consumo de energía procedente de fuentes convencionales a producir energía fotovoltaica, hidráulica y cogeneración. En la última década, y gracias a esa transición energética que también ha servido para combatir los efectos del cambio climático, la empresa ha sido capaz de aumentar en un 60 % su producción de renovables y, como había previsto, en este año 2025, ya es plenamente autosuficiente.

Replicar el modelo

La senda abierta en Granada se extiende ahora a otras instalaciones andaluzas gestionadas por Hidralia. En Roquetas de Mar (Almería), la estación depuradora está dando pasos firmes para convertirse en una ecofactoría, logrando también un nuevo hito, al convertirse en la primera planta de Europa en producir agua regenerada de Clase AA, apta para riego agrícola intensivo.

La instalación cuenta además con paneles solares de 100 kW, sistemas de valorización del biogás y puntos de recarga para su flota eléctrica, contando con propia electrolinera dentro de la depuradora. Su objetivo: reutilizar más de 11 hectómetros cúbicos de agua al año, un volumen clave para la agricultura de la zona.

En Montilla (Córdoba), la depuradora gestionada por Aguas de Montilla (también participada por Hidralia) avanza hacia un modelo de ecofactoría que combina energía fotovoltaica, reutilización de fangos en agricultura y agua regenerada para el olivar. Se estima que las mejoras previstas podrían ahorrar casi un 20% del consumo energético y reducir en más de 80 toneladas las emisiones de CO₂ cada año.

Más allá del agua: energía, movilidad y digitalización

La estrategia de Hidralia no se limita a las plantas de tratamiento. La compañía ha desplegado una flota de más de 140 vehículos híbridos y eléctricos, ha multiplicado sus instalaciones solares fotovoltaicas y ha logrado en cuatro años un ahorro energético superior a los 3 GWh anuales, lo que equivale al consumo de miles de hogares.

Además, cuenta con la plataforma Hubgrade de Veolia, un centro de control digital que permite monitorizar en tiempo real todas sus operaciones, optimizar procesos y reducir consumos. La digitalización se ha convertido así en una herramienta esencial para alcanzar la autosuficiencia.

Valor ambiental

Desde 2017, Hidralia mide y compensa su huella de carbono. En 2019 logró ser neutral en emisiones y trabaja ahora en extender esa meta a todas sus instalaciones. Uno de los grandes retos que está afrontando la compañía se centra en lograr que las infraestructuras del agua no solo no generen impacto, sino que aporten valor energético y ambiental a la sociedad.

La naturalización de las instalaciones es otra de las áreas en las que se está trabajando de manera intensa a través de la colocación de hoteles de insectos, de cajas nido para pájaros o murciélagos y de la apuesta por la biodiversidad dentro de las plantas de la compañía.

El camino hacia la autosuficiencia ya ha dado resultados tangibles en Granada y se abre paso en otros municipios en los que Hidralia gestiona el ciclo de agua urbano. Un modelo que, de consolidarse, pretende convertirse en un referente en un momento crítico ante la necesidad de avanzar en mitigación de los efectos del cambio climático y adaptarse ante la nueva realidad climática.