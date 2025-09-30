Entre la necesidad estratégica y la percepción medioambiental

La minería en España se percibe como un sector estratégico, pero sigue arrastrando una imagen de gran impacto ambiental. Así lo refleja el informe Mitos y realidades de la minería, elaborado por Knauf a partir de 3.000 encuestas y sesiones cualitativas con representantes del sector. El trabajo concluye que más de la mitad de la población reconoce la importancia de la minería para el desarrollo económico y social del país, aunque una mayoría la asocia a un efecto negativo sobre el medioambiente y mantiene la idea de que apenas afecta a su vida cotidiana.

La ciudadanía considera a la minería necesaria, pero le atribuye un fuerte impacto ambiental y sigue vinculándola a prácticas del pasado como la minería del carbón o los episodios de contaminación más recordados. Esa percepción se mantiene pese a los avances tecnológicos de la última década, a las exigencias normativas europeas y a las experiencias de restauración ambiental que ya se aplican en muchas explotaciones. El informe subraya que el desconocimiento social es profundo y que las mejoras en sostenibilidad, circularidad y modernización del sector apenas llegan a la opinión pública.

Otro de los hallazgos destacados es la crisis de talento que afronta la minería en España. Las nuevas generaciones no la consideran un sector atractivo, la brecha generacional se amplía y la incorporación de mujeres sigue siendo baja. Esta falta de relevo se suma a la percepción negativa y a la necesidad de modernizar infraestructuras y procesos. Los autores advierten de que la falta de inversión y el escaso reconocimiento público limitan la capacidad de atraer innovación y de consolidar proyectos alineados con las exigencias de la transición ecológica.

El estudio apunta que el reciente Plan de Acción de Materias Primas Minerales 2025-2029 representa una oportunidad para reconfigurar la narrativa en torno a la minería española. Para ello, destaca la importancia de integrar el conocimiento del sector en el sistema educativo, visibilizar casos concretos de restauración ambiental y fomentar una comunicación más transparente que permita transmitir a la ciudadanía el papel de la minería en la economía circular y en el abastecimiento de materiales estratégicos para la transición energética.