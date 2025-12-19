Esta Navidad, regalar belleza también puede ser un acto de amor por el planeta: L’Oréal Groupe impulsa el movimiento global de la recarga

La Navidad es, tradicionalmente, el momento del año en el que los regalos cobran un valor simbólico especial. Entre ellos, la belleza ocupa un lugar privilegiado: perfumes, cremas y cosméticos se convierten en protagonistas indiscutibles bajo el árbol. No obstante, este 2025, la forma de regalar belleza evoluciona hacia un nuevo paradigma: uno más consciente, circular y comprometido con el planeta. En este contexto, L’Oréal Groupe lidera una transformación profunda del sector con un mensaje claro: la sostenibilidad también puede ser deseable, aspiracional y compatible con el lujo.

Con el lanzamiento de su primera gran campaña global multimarca, #JoinTheRefillMovement, el Grupo invita a consumidores de todo el mundo a sumarse a una nueva forma de consumir belleza: recargar en lugar de desechar, prolongar la vida de los productos icónicos y reducir de forma significativa el impacto ambiental sin renunciar a la experiencia, la calidad ni la estética.

Un nuevo modelo de consumo que pone en el centro al planeta y a las personas

El auge de la recarga no es una tendencia pasajera, sino la respuesta a una preocupación creciente de la sociedad por el impacto ambiental del consumo. Cada vez más personas buscan opciones responsables que minimicen residuos, reduzcan el uso de recursos naturales y contribuyan a preservar el entorno para las futuras generaciones. En este escenario, L’Oréal Groupe avanza con paso firme hacia un modelo de economía circular, apostando por soluciones que permiten reutilizar envases, reducir materiales y transformar la relación del consumidor con el producto. La recarga no solo supone una reducción tangible de residuos, sino que también invita a revalorizar los objetos, a entender que no todo es de un solo uso y que un frasco de perfume o un tarro de cosmética puede acompañarnos durante años. En palabras del propio Grupo, se trata de convertir la recarga en un auténtico ritual de belleza, aspiracional y cargado de significado.

Lejos de ser una iniciativa puntual, la recarga se integra en una estrategia industrial y medioambiental sólida y de largo recorrido. L’Oréal Groupe lleva años trabajando de forma continua para transformar su modelo productivo y facilitar la adopción masiva de formatos recargables en todas sus categorías, desde el cuidado de la piel y el cuidado capilar hasta el maquillaje, las fragancias y los productos de higiene. En este camino, el Grupo ha impulsado, junto a fabricantes de vidrio y de sistemas de bombeo, el desarrollo de un sistema de recarga universal, abierto a toda la industria, que permite escalar la recarga y hacerlo accesible a millones de consumidores. Paralelamente, ha llevado a cabo una profunda adaptación de sus centros de fabricación en todo el mundo, lo que ha hecho posible multiplicar por 17 el número de opciones recargables disponibles en los últimos cinco años. A ello se suma la reducción del 11 % en la intensidad del empaquetado de todos los productos entre 2019 y 2024, un avance tangible y medible en la disminución del uso de materiales. Además, el portfolio de productos recargables se ha ampliado hasta incluir algunas de las fragancias femeninas y masculinas más vendidas del mundo, consolidando la recarga como una alternativa plenamente integrada en el consumo mainstream. La combinación de innovación tecnológica, transformación industrial y una firme apuesta por el diseño sostenible convierte así a L’Oréal Groupe en un actor clave en la transición hacia una belleza más respetuosa con el entorno.

#JoinTheRefillMovement: cuando la recarga se convierte en un gesto aspiracional

Con la campaña #JoinTheRefillMovement, lanzada este 2025, el Grupo da un paso más y traslada este compromiso al corazón del consumidor. No se trata solo de informar, sino de generar un cambio cultural: transformar la percepción de la recarga, desligarla de la idea de renuncia y asociarla a valores como el diseño, la exclusividad y el cuidado del planeta. Esta iniciativa global multimarca demuestra, con datos concretos, que elegir una recarga no solo es una decisión responsable, sino también eficaz en términos de reducción de recursos. Un ejemplo especialmente ilustrativo es el caso de La Vie Est Belle Elixir: al optar por una recarga de 100 ml en lugar de comprar dos frascos de 50 ml, se logra un ahorro de hasta un 73 % de vidrio, un 66 % de plástico y un 61 % de cartón. Un gesto sencillo que multiplica su impacto positivo. “Ahora es el momento”, señalan desde el Grupo. Porque ahora existe la tecnología necesaria, ahora la infraestructura está preparada y ahora el portafolio de marcas más deseado del mundo está listo para liderar esta revolución. Fábricas como la de Burgos, referente industrial del Grupo, son ejemplo de esta capacidad productiva adaptada al nuevo modelo circular.

El perfume, el regalo navideño por excelencia, se reinventa

Si hay un regalo icónico de la Navidad, ese es el perfume. Y precisamente por eso, la división de lujo de L’Oréal Groupe, L’Oréal Luxe, ha querido convertir esta categoría en estandarte de la recarga. La propuesta es clara y poderosa: regalar un frasco recargable no es regalar un consumible, sino una joya de diseño para toda la vida. Hoy, casi el 100 % de las fragancias más vendidas de L’Oréal Luxe son ya recargables. Firmas tan reconocidas como Lancôme, YSL Beauty, Prada o Mugler han integrado este sistema en sus iconos más emblemáticos. El objetivo de la división es que en 2025 las recargas supongan el 30 % de sus ventas, lo que se traducirá en importantes ahorros de recursos: 43 % menos de vidrio; 67 % menos de metales; 21 % menos de plástico y 16 % menos de papel. Todo ello sin comprometer la experiencia sensorial ni la sofisticación que caracteriza a estas marcas.

Las cifras adquieren todavía más fuerza cuando se traducen en casos reales que demuestran el impacto positivo de la recarga. En el caso de Lancôme La Vie Est Belle Elixir, optar por una recarga de 100 ml en lugar de adquirir dos frascos de 50 ml permite ahorrar un 73 % de vidrio, un 66 % de plástico y un 61 % de cartón, evidenciando la magnitud del impacto que puede tener un solo gesto de compra responsable. Por su parte, Lancôme Absolue Soft Cream, a través de su recarga de 60 ml, logra un ahorro total del 100 % del vidrio, además de un 39 % del plástico y un 35 % del cartón, reduciendo de forma muy significativa el uso de materiales. En el caso de Mugler Angel, fragancia pionera en recargadesde 1992, su recarga de 100 ml frente a dos formatos de 50 ml supone un ahorro del 70 % de vidrio, del 60 % de plástico, del 100 % del metal y del 76 % del cartón, reafirmando su compromiso histórico con la circularidad. Finalmente, YSL Beauty Libre demuestra también el potencial de este modelo, ya que su formato recarga permite un ahorro del 58 % de vidrio, del 59 % de plástico y del 42 % de papel. En conjunto, estos datos reflejan una mejora ambiental evidente y cuantificable, además de reforzar con claridad la idea de que el lujo también puede y debe ser responsable.

Regalar belleza con propósito: un nuevo significado para la Navidad

En un momento del año marcado por el consumo, la posibilidad de elegir regalos que generen un impacto positivo adquiere un valor especial. Apostar por un perfume recargable o una crema en formato recarga es mucho más que una elección estética: es una forma de participar activamente en la protección del medioambiente, reducir la huella de carbono y fomentar un uso más consciente de los recursos. Además, este nuevo modelo también aporta un beneficio directo al consumidor. Las recargas suelen suponer un ahorro económico, ocupan menos espacio y fomentan una relación más duradera con el producto. Es una forma de comprar menos envase y más contenido, más esencia y menos residuo.

El enfoque de L’Oréal Groupe conecta directamente con una visión integral del bienestar. Cuidarse ya no es solo una cuestión estética, sino también una decisión alineada con valores personales: respeto al entorno, equilibrio entre placer y responsabilidad, coherencia entre lo que consumimos y el mundo que queremos construir.

El gesto de recargar se convierte así en una acción cotidiana con un profundo significado. Un pequeño acto que, repetido millones de veces en todo el mundo, tiene la capacidad de generar un impacto real y medible sobre el planeta.

Una invitación abierta a sumarse al cambio

Con #JoinTheRefillMovement, L’Oréal Groupe abre un movimiento; una invitación a consumidores, distribuidores e incluso al resto de la industria a repensar el modelo de consumo de belleza y avanzar hacia una economía cada vez más circular. Esta Navidad, regalar puede ser también una oportunidad para educar, inspirar y transformar. Un frasco recargable bajo el árbol no solo contiene una fragancia o una crema: contiene un mensaje de compromiso, una apuesta por el futuro y la demostración de que es posible unir deseabilidad, innovación y sostenibilidad. Porque el verdadero lujo del siglo XXI no es solo lo bello que nos ponemos sobre la piel, sino el respeto por el mundo en el que vivimos.