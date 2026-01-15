202,5 millones de euros para proyectos innovadores de energías renovable

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha activado la segunda convocatoria de ayudas del programa RENOINN, una línea estratégica destinada a acelerar el despliegue de energías renovables innovadoras, almacenamiento energético y bombas de calor renovables en España. Con una dotación de 202,5 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation EU, el programa vuelve a poner el foco en proyectos capaces de integrar la transición energética en el territorio y en los sectores productivos, con especial atención a su impacto social y ambiental.

La convocatoria, gestionada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), estará abierta para la presentación de solicitudes entre el 14 de enero y el 19 de febrero, en régimen de concurrencia competitiva. El objetivo es impulsar instalaciones que aporten valor añadido, reduzcan conflictos de uso del suelo y refuercen la seguridad energética, alineándose con los compromisos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) y con la estrategia europea REPowerEU (REPowerEU). Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente a través de la Sede Electrónica del IDAE.

Uno de los ejes más destacados vuelve a ser la agrivoltaica, una solución que permite compatibilizar la producción agrícola con la generación fotovoltaica en una misma superficie. Este enfoque facilita optimizar el uso del territorio, modular la radiación solar sobre los cultivos y reducir las necesidades de agua, una ventaja clave en un contexto de escasez hídrica cada vez más acusado. La experiencia de la primera convocatoria confirma su potencial: buena parte de los proyectos financiados se desarrollaron en explotaciones de olivar, viñedo y frutales, con paneles elevados que mantienen la actividad agraria y aportan ingresos adicionales al medio rural.

Junto a la agrivoltaica, RENOINN refuerza la fotovoltaica flotante en espacios artificiales, como embalses o balsas de riego, y la integración de renovables en infraestructuras existentes, desde vertederos clausurados hasta antiguas explotaciones mineras. Se trata de soluciones que evitan ocupar nuevo suelo y convierten áreas ya antropizadas en activos para la descarbonización. El programa también vuelve a apostar por el autoconsumo colectivo, una modalidad aún minoritaria pese a que más del 70% de la población vive en edificios. En este punto, la convocatoria prioriza proyectos que incorporen a consumidores vulnerables, ampliando el acceso social a la energía limpia y reduciendo la factura eléctrica.

Despliegue de las bombas de calor renovables

Otro pilar relevante es el impulso a las bombas de calor renovables, una tecnología clave para electrificar la climatización con fuentes limpias y reducir las emisiones asociadas a calefacción y refrigeración. Su despliegue masivo es considerado esencial para cumplir los objetivos climáticos y avanzar hacia edificios más eficientes, especialmente en entornos urbanos.

Solo podrán optar a las subvenciones aquellas iniciativas cuya ejecución no se haya iniciado antes de presentar la solicitud, subrayando el carácter incentivador del programa.