Iberdrola | bp pulse duplica su red de recarga ultrarrápida y refuerza su apuesta en Andalucía

La joint-venture Iberdrola | bp pulse aceleró en 2025 su despliegue de infraestructura de recarga ultrarrápida tras invertir cerca de 100 millones de euros, más que duplicando sus puntos operativos en España y Portugal. El impulso tiene un reflejo directo en Andalucía con la puesta en marcha del megahub de recarga pública más grande del país, en el parque comercial Nevada Shopping de Armilla (Granada), un nodo llamado a reforzar la movilidad eléctrica en la región.

Iberdrola | bp pulse, creada en 2023, cerró 2025 con una red que supera los 2.100 puntos de recarga —y que actualmente suma más de 2.200 entre España y Portugal— frente a los más de 950 con los que contaba en diciembre de 2024. El crecimiento, del 124% en un año, consolida a la compañía como uno de los actores líderes en el segmento de la recarga pública de alta potencia en la península ibérica, según los datos aportados por la propia empresa.

En paralelo al despliegue de cargadores, la compañía destaca el salto en energía suministrada a vehículos eléctricos: más de 24.000 MWh en 2025, con garantías de origen 100% renovable. Este volumen supone, según sus estimaciones, evitar la emisión de más de 28.000 toneladas de CO₂, un impacto que vincula a la descarbonización del transporte y a la mitigación del cambio climático.

De cara a 2026, Iberdrola | bp pulse prevé mantener el ritmo con una estrategia basada en expansión planificada, innovación tecnológica y sostenibilidad. “De cara a 2026, la compañía prevé mantener este impulso mediante una estrategia que combina expansión planificada, innovación tecnológica y sostenibilidad. En 2025, la inversión alcanzó cerca de 100 millones de euros en activos vinculados a electromovilidad”, señala Pablo Pirles, CEO de Iberdrola | bp pulse para Iberia.

Entre los principales hitos de 2025, la empresa subraya la inauguración en Madrid (Nuevos Ministerios) de un centro de carga ultrarrápida con 22 cargadores capaces de suministrar hasta 350 kW; el desarrollo de la estación de Isla Azul, con gestión inteligente y almacenamiento energético para maximizar la recarga pese a limitaciones de acometida; y la apertura de Fuentes de Oñoro (Salamanca), orientada al transporte pesado en la frontera con Portugal.

En clave andaluza, el foco se sitúa en Armilla (Granada): el megahub de Nevada Shopping cuenta con 70 puntos de recarga de distintas potencias ya operativos. La compañía lo presenta como un enclave estratégico tanto para usuarios del área metropolitana como para viajeros de largo recorrido, por su conexión con las principales autovías andaluzas, en un momento en el que el avance de la electromovilidad exige una red más densa, potente y accesible.