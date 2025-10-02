Moeve se une a la Global Renewables Alliance para impulsar la transición energética sostenible

Carmen de Pablo, CFO de Moeve, y Bruce Douglas, director general de la Global Renewables Alliance en la Semana del Clima de Nueva York.

Moeve ha anunciado su incorporación a la Global Renewables Alliance (GRA), una coalición internacional formada por más de 20 socios corporativos líderes en tecnologías renovables como la solar, eólica, hidráulica, geotérmica, el hidrógeno verde y el almacenamiento energético. El anuncio tuvo lugar durante la Semana del Clima de Nueva York, en un contexto en el que los actores globales reclaman acelerar la transición energética.

La alianza persigue un objetivo ambicioso: triplicar la capacidad mundial de energías renovables para 2030. Con esta adhesión, Moeve reafirma su compromiso con la descarbonización, alineado con la meta de alcanzar las cero emisiones netas en 2050.

Como miembro activo, Moeve participará en citas clave como la COP30 de Brasil y contribuirá al desarrollo de políticas, al intercambio de conocimiento sectorial y a la movilización de soluciones sostenibles. Entre las prioridades estratégicas de la GRA figuran el refuerzo de los objetivos renovables, la planificación de redes y almacenamiento, la movilización de financiación para economías emergentes y el impulso de una industria energética sostenible.

Carmen de Pablo, directora financiera de Moeve, subrayó que esta adhesión “refleja el compromiso de Moeve con la aceleración de la transición hacia un sistema energético resiliente y sostenible, que requiere no solo electrones renovables, sino también moléculas verdes para descarbonizar sectores en los que la electrificación por sí sola no será suficiente”. En este sentido, destacó la importancia de proyectos como el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, que sitúan a España y a Andalucía en el centro de la innovación energética. "A través de proyectos como el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, Moeve está contribuyendo a sentar las bases de un futuro energético más limpio y seguro”, subrayó Carmen de Pablo.

Por su parte, Bruce Douglas, director general de la GRA, recalcó que los socios de la coalición “amplifican la voz del sector privado, invierten en energías renovables e impulsan un cambio real en la transición energética mundial”.

Con este paso, Moeve se posiciona como un actor relevante en la transición energética global, contribuyendo a que las energías limpias no solo sean una opción tecnológica, sino la base de un sistema económico más competitivo, justo y sostenible.