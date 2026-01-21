VERBUND y Trinasolar sellan una alianza estratégica de 700 MW para acelerar la energía solar en España e Italia

El acuerdo con Trinasolar refuerza el objetivo de lograr que el 25 % de la generación total del grupo proceda de energía solar.

VERBUND Green Power, la división de renovables del gigante energético austríaco, ha anunciado un acuerdo histórico con Trinasolar, líder global en soluciones fotovoltaicas inteligentes. Esta colaboración estratégica contempla el suministro de 700 MW en módulos fotovoltaicos de alta eficiencia durante los próximos cinco años, consolidando la expansión de la compañía en el sur de Europa.

La alianza pone un foco especial en España e Italia, mercados que actualmente lideran el crecimiento de la energía solar fotovoltaica en la Unión Europea. A través de su filial local, Verbund Green Power Iberia, el grupo busca asegurar el suministro tecnológico necesario para sus plantas en fase próxima de construcción.

Un impulso clave para la "Mission V" de VERBUND

Este acuerdo no es un movimiento aislado, sino una pieza fundamental de la hoja de ruta estratégica denominada "Mission V". El Grupo VERBUND se ha fijado como meta que, para el año 2030, el 25% de su generación total provenga de fuentes eólicas y solares. "Aliarnos con Trinasolar es el camino adecuado para garantizar la máxima calidad en nuestras futuras instalaciones solares y alcanzar nuestros objetivos de crecimiento en Europa", destacó Dietmar Reiner, Director General de VERBUND Green Power.

El auge del mercado solar en el sur de Europa

La elección de España e Italia como ejes centrales de este acuerdo responde a las ambiciosas metas de los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (PNIEC). En España, el Gobierno ha elevado sus objetivos de autoconsumo y generación a gran escala, aspirando a que el 81% de la electricidad sea renovable para 2030. En Italia la simplificación de los procesos de tramitación administrativa (permitting) ha reactivado el interés de los inversores por la energía solar.

Tecnología de vanguardia para la descarbonización

Trinasolar, reconocida como fabricante Tier 1 por su fiabilidad bancaria, aportará tecnología de módulos de alto rendimiento. Aunque no se han especificado los modelos exactos, la industria se desplaza actualmente hacia la tecnología n-type i-TOPCon, que permite una mayor eficiencia en la conversión de energía y una degradación menor a largo plazo. Gonzalo de la Viña, Presidente para Europa de Trinasolar, subrayó la importancia de esta unión para "acelerar la transición energética mediante soluciones solares innovadoras, fiables y sostenibles".