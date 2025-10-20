Vía para agilizar la obtención de Certificados de Ahorro Energético

Moeve, el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales (CGCOII) y Bettergy han firmado un convenio para agilizar y facilitar la obtención de Certificados de Ahorro Energético (CAE), con el objetivo de impulsar la eficiencia y acelerar la transición energética. El acuerdo crea un marco de colaboración con estándares de calidad en el que Bettergy gestionará una plataforma de tramitación: los ingenieros colegiados podrán depositar acciones de ahorro —precursoras de CAE— que Moeve adquirirá posteriormente, aportando robustez técnica, regulatoria y financiera a toda la cadena de valor.

Un CAE acredita el ahorro de 1 kWh en un año y puede generarse con actuaciones como renovar la iluminación, mejorar el aislamiento térmico o sustituir equipos industriales o domésticos, además de medidas en movilidad. Así, una inversión que reduzca 500 kWh anuales permite obtener 500 CAE, que se traducen en retornos económicos para el promotor del proyecto.

El convenio busca dinamizar un ecosistema productivo que facilite la agregación de ahorros y ponga en valor las iniciativas de los profesionales colegiados. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, desde la puesta en marcha del mecanismo se han solicitado casi 4.500 GWh de ahorro, equivalentes al consumo eléctrico de 1,8 millones de hogares en un año. Para las solicitudes ya concedidas, la remuneración media se sitúa en 130 euros por MWh.

“Con este nuevo acuerdo, con socios tan relevantes como el COII y Bettergy, damos un impulso a la eficiencia energética en España. También conseguimos fomentar principios muy importantes en Moeve, que son avanzar hacia un futuro más sostenible y estimular el empleo de calidad”, señaló José Manuel Martínez, director de Tecnología, Proyectos y Servicios de Moeve.

Para César Franco, presidente del CGCOII, la alianza integra el conocimiento técnico de la ingeniería industrial en el sistema regulado del CAE: “Nuestra participación refuerza la identificación, cuantificación y verificación rigurosa de los ahorros energéticos, con metodología competente y solvencia profesional. Gracias a la capilaridad territorial de los colegios, podremos llevar estas soluciones por todo el país, apoyando la descarbonización y elevando la competitividad empresarial. Colaborar con Moeve y Bettergy combina experiencia técnica, capacidad tecnológica y músculo empresarial en un mismo proyecto”.

Antonio Ruiz, director de Bettergy, subrayó que la plataforma “pondrá la tecnología al servicio de la ingeniería”, convirtiendo cada proyecto de eficiencia en “un activo energético certificado, medible y con retorno económico”. A su juicio, el paso conjunto con MOEVE y el COII refuerza la visión de “una España que lidera la descarbonización desde la ingeniería, la innovación y el talento técnico”.

Para Moeve, el sistema de CAE es palanca de su estrategia Positive Motion, con la que aspira a liderar la transición energética en Europa en 2030. Con acuerdos como el suscrito con el CGCOII y Bettergy, la energética amplía el acceso a la eficiencia para sectores productivos, empresas y particulares, y refuerza la cadena de valor de la ingeniería en el desarrollo del sistema de certificados, abriendo la puerta a nuevos sectores innovadores.