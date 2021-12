Austral, el nuevo SUV de tamaño medio de Renault

El Kadjar ya tiene sustituto. Se llamará Austral y será ligeramente más largo: 4,51 m frente a los 4,49 m del actual SUV de tamaño medio de Renault. La marca dice en su comunicado que con él “continua su ofensiva en la reconquista del segmento C que se inició con el Arkana y el nuevo Mégane E-Teche 100 por ciento eléctrico”. El nombre Austral fue elegido para alguno de sus modelos por Renault ya en 2005.

Se fabricará en Palencia, como establece el Plan Industrial de Renault para el periodo comprendido entre 2021 y 2024 y contará inicialmente con motores de combustión de gasolina microhibridados, si bien es factible que también disponga de alguna versión aún más electrificada.

El Nissan Qashqai reinterpretado por Renault

En este sentido, la oferta del Qashqai puede ser un buen referente, ya que este modelo cuenta con mildhybrid y full hybrid, si bien éste no sería exactamente como el e-Power de Nissan.

Esta similitud se produce en tanto que la base técnica del nuevo Austral sería semejante a la del Nissan Qashqai recientemente lanzado, con la plataforma CMF-C/D como punto de partida. No obstante, no está descartado que el Renault Austral también incorpore una versión híbrida enchufable, también con el apellido E-Tech, no utilizada por Nissan. En este caso, de disponer de un motor eléctrico adicional en el eje trasero, el Austral podría contar con tracción total, con un esquema motriz semejante al del Mitsubishi Outlander.

Lo que parece poco probable, viendo los últimos movimientos de la Alianza es que se lance comercialmente algún Austral Diesel.

Aunque Renault afirma que será una versión de cinco plazas, no hay que excluir que también acabe disponiendo de variantes de siete asientos y, de este modo, pueda reemplazar al Koleos, un SUV con poca fortuna en el mercado europeo y que en España aún está a la venta.