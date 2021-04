DGT: Esta es la excepción para los nuevos límites de velocidad

La Dirección General de Tráfico anunció a finales del año pasado un gran paquete de reformas de la Ley de Circulación, ya aprobadas, así como la posibilidad de ir sacando nuevos cambios a lo largo de este 2021.

Se prevé que la rebaja de las velocidades máximas permitidas en algunas vías se haga efectiva el próximo 11 de mayo, seis meses después de su publicación en el BOE el pasado 11 de noviembre. Este margen de medio año sirve para que todos los conductores adquieran conciencia de la nueva regla y tengan un tiempo prudencial de adaptación.

El ámbito principal en el que se van a aplicar esta rebaja de los límites es la ciudad, ya que la velocidad es determinante en las colisiones con peatones y otros usuarios más vulnerables y una reducción de pocos kilómetros por hora puede marcar la diferencia entre lesiones graves o mortales.

Una excepción

Pero no todas las vías van a cambiar su límite genérico de circulación, y la propia DGT se ha encargado de recordarlo a los conductores a través de su perfil de Twitter, donde también suelen realizar avisos sobre campañas de Tráfico. Según ha informado el organismo, hay un tipo de calzadas en las que no tendremos que preocuparnos por si estamos cumpliendo o no las nuevas normas, ya que mantendrán su velocidad máxima.

➡️📢 Desde el 11 mayo, en vías urbanas CON TRES CARRILES por sentido de circulación, siendo uno ciclocarril, el límite genérico de #velocidad no cambia, será de 50 km/h.Consulta la guía #TraficoA30▶️ https://t.co/06Zy9PGNQ5 con @fempcomunica#A30MasSeguros #Love30 pic.twitter.com/H9r2BlKwwf — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) April 28, 2021

Se trata de las vías urbanas con tres carriles por sentido, siendo uno ciclocarril, en las que «el límite genérico de velocidad no cambia, será de 50 km/h», detalla la DGT en su tuit.

Objetivo: disminuir la siniestralidad

De esta manera, el objetivo es reducir la velocidad en este tipo de vías para así contribuir a la disminución de accidentes. Según un estudio, esta medida servirá para contribuir en un 15% y un 30% en la reducción global de la siniestralidad, sobre todo en aquellos accidentes en los que están implicados los usuarios vulnerables: bicicletas, vehículos de movilidad personal y peatones. Además, circular a una menor velocidad puede restar gravedad de las lesiones sufridas en un atropello, ya que este factor incide directamente.

Según el Dr. Javier Llamazares, director general de la Fundación Española para la Seguridad Vial, "el riesgo de atropello de un peatón es 9 veces menor si se circula a 30 km/h que si se hace a 50 km/h".