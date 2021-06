DGT: los 3 motivos para usar siempre el carril derecho

Basta un corto viaje por autovía para darse cuenta de que muchos conductores aún siguen sin entender que el carril central y el izquierdo son únicamente para adelantar. Son muchos los conductores en nuestro país que siguen pensando que el carril derecho es un lugar que bien podría llamarse "el carril de los lentos", el "carril de los camiones" o " el carril de la fila".

La teoría y las normas de tráfico nos dicen que, claramente, el carril derecho es el indicado para circular, es el carril que todo conductor debe escoger a la hora de conducir, especialmente en vías rápidas. Según datos divulgados hace ya unos años, alrededor del 60% de los conductores usa mal el carril izquierdo.

¿Por qué debemos circular por el carril derecho❓👎No es para dejar paso a los que van a toda prisa.👍Es para evitar accidentes y permitir una circulación más fluida.👉Usa el derecho para circular y el izquierdo y central para adelantar.#CirculaConPrecaución #SeguridadVial pic.twitter.com/0pfXSRbFyA — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) June 24, 2021

Ahora la Dirección General de Tráfico nos recuerda la importancia de utilizar el carril derecho en nuestros desplazamientos por carretera. Para ella, nos da tres razones por las que utilizar el carril derecho es la opción que debemos aplicar ya no sólo en carretera, sino también en ciudad e, incluso, en vías más "complejas" como las rotondas.

Para circular, no para "dejar paso"

Muchos conductores piensan que el carril derecho sólo hay que utilizarlo para "dejar pasar" a los conductores que, circulando detrás de nosotros, lo hacen a mayor velocidad y, por tanto, tienen "prioridad de paso" sobre nuestro vehículo. Nada de eso: el carril derecho es el carril que por defecto debemos utilizar para circular o, en cualquier caso, el carril que se sitúe más a la derecha y no suponga un estorbo para el resto de conductores.

Circulación más fluida

Es lo que la DGT denomina como "conducción encarrilada". Si todos los conductores utilizasen el carril que les corresponde y lo hiciesen respetando el límite de velocidad, la circulación sería mucho más fluida porque no haría falta modificar la velocidad de manera constante, lo que redundaría en una mayor seguridad en carretera.

¿ Sabes por qué circular por el #carril central o el izquierdo ⬇️⬇️⬇️ entorpece la circulación y crea situaciones de riesgo?En este vídeo te lo explicamos📽️👇#CirculaSeguro pic.twitter.com/O0gPIXpogD — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) September 10, 2020

Adiós al carril central

El carril central no equivale al carril derecho. El derecho es el que debes utilizar para circular, el central y el izquierdo son los que debes usar para realizar adelantamientos a vehículos que, circulando en el mismo carril que el tuyo, lo estén haciendo más lento que tú. Circular por el carril central es un error y un peligro.

Más aún, el uso del carril derecho lo indica el reglamento: "A la hora de circular por una autopista o autovía, con más de un carril para el mismo sentido de marcha, como norma general se circulará por el carril situado más a nuestra derecha".

También en ciudad

Esa debe ser también la norma en ciudad, incluso en las grandes avenidas, aunque conviene destacar que en ciudad existe el concepto de "rebasamiento", que no tiene que ver con el adelantamiento aunque en la práctica sirva para lo mismo. El rebasamiento permite a un conductor superar a otro por un carril situado a la derecha del vehículo adelantado, una práctica -la de rebasar- que sólo está permitida en las grandes avenidas de las ciudades.

Por su parte el uso del carril derecho debe ser también la norma en las rotondas, donde el carril derecho -es decir, el carril situado más en el exterior- es único que se puede utilizar para abandonar una rotonda utilizando una de las salidas habilitadas para tal efecto (solo en el caso las "turborotondas" se pueden abandonar utilizando un carril interior), de manera que el carril interior en una rotonda sólo se utiliza para circular en caso de que tengamos que realizar un cambio de sentido o abandonar la rotonda pasadas dos o tres salidas de la primera.

Por si no ha quedado claro, has de saber que la cosa incluso está recogida como infracción grave en el Reglamento General de Circulación, que determina que, en las vías de dos o más carriles, es obligatorio mantenerse a la derecha excepto para adelantar. Quien no lo haga así se enfrenta a una sanción de 200 euros.