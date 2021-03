DGT: las multas que te pueden llegar por aire

Llega la Semana Santa y, a pesar de las restricciones de movilidad impuestas por la crisis sanitaria del coronavirus, aumentan los desplazamientos por carretera. Por ello, la DGT ha llevado a cabo un dispositivo especial que controle tanto los desplazamientos injustificados, como aquellas prácticas que ponen en peligro nuestra conducción.

Tráfico lo hará a través de 11 drones que ayudarán a los agentes de Tráfico a vigilar las carreteras desde el aire. Pero no será en todo el territorio nacional. Tráfico ha elegido determinadas carreteras para utilizar estos drones y que castiguen a los infractores.

Por poblaciones, según Social Drive, los drones estarán volando por Albacete (A-31), Asturias (N-632 y AS-17), Badajoz (A-66), Cádiz (N-IV y A-4), Granada (GR-3401 y N-432), Las Palmas (GC-65), Madrid (M-512, M-404 y M-608), Murcia (RM-432), Tenerife (TF-47 Y TF-1), Valencia (CV-580) y Zaragoza (A-23).

¿Cómo funciona?

El dron o los drones encargados de la vigilancia de un tramo de carretera se trasladan en una furgoneta de la Unidad de Medios Aéreos de la DGT (UMA). La base de operaciones se sitúa en un punto cercano al tramo a vigilar. Allí se coloca lo que llaman manga de viento, que permite controlar la dirección y velocidad del mismo para que no afecten al vuelo del dron. También se perimetra un punto seguro en el suelo para que el dron despegue y aterrice.Los drones están conducidos por un equipo de 28 personas expertos en vuelo con dron. Para no saltarse la ley, no pueden cruzar la carretera, a no ser que sea por motivos de seguridad o de emergencia, y deben volar a 120 metros de altura.

Estos drones sancionan maniobras peligrosas al volante como ir hablando por teléfono o conducir sin cinturón de seguridad

Las multas que ponen, nunca son por motivos de excesos de velocidad ya que no cuentan con la tecnología para validar estos excesos. Pero sí que sancionan las maniobras peligrosas al volante como ir hablando por el teléfono móvil, conducir sin cinturón de seguridad u otras prácticas que puedan poner en peligro al resto de conductores.

Desde enero de 2020, estos drones de la DGT notificaron más de 200 multas relacionadas con el uso del teléfono al volante, no respetar la prioridad, no llevar el cinturón de seguridad puesto y no respetar las marcas de la carretera.

Cosas que debes saber sobre los drones de la DGT