Fisker Ocean, un SUV eléctrico que llegará a España desde 41.900 euros

Fisker no es una nueva marca de automóviles: fundada en Estados Unidos en 2007, en 2012 lanzó al mercado el Karma, un sedán con motor híbrido enchufable. Sin embargo, sí es una marca muy desconocida porque tanto producción como distribución fueron muy limitadas, apenas durante un par de años y llegando a pocos países, fundamentalmente EE.UU., además de puntualmente a algunos escandinavos.

Desde entonces, y tras diversos avatares, Fisker Inc, que es como se llama ahora -antes Fisker Automotive-, no llevó a producción ninguno de sus concept-cars, coches como el Sunset, Surf o Atlantic. Hasta ahora. Porque Fisker no sólo mostró a finales de 2021 el prototipo de un SUV eléctrico con el nombre Ocean, sino que acaba de poner fecha para el inicio de su producción en la planta de Magna en Graz (Austria): el día 17 del mes de noviembre de este año. Serán unidades ya reservadas con el acabado One.

Así, Fisker inicia una nueva etapa con el objetivo adicional de contar en 2024 con un segundo modelo, el Pear, un coche de 4,5 m de largo de orientación económica -se puede reservar ya y costará menos de 30.000 euros- producido en colaboración con Foxconn -proveedor de Apple, entre otras marcas de electrónica-; y más delante con un tercer coche, este un deportivo, que podría denominarse Ronin.

El Fisker Ocean estará a la venta en varios países de Europa, incluida España donde costará desde 41.900 euros, IVA incluido y antes de ayudas o subvenciones; y, previsiblemente, se comenzarán las entregas a lo largo de 2023 de la edición especial One, compuesta por 5.000 unidades. El siguiente en la línea de producción será el Extreme, el tope de la gama; para luego incorporarse las Ultra y Sport, que se ensamblarán a partir de septiembre del año próximo. Las reservas ya pueden realizarse en la página comercial de la marca.

El Ocean es un SUV de tamaño medio-grande, a tenor de sus 4,78 m de largo, con una altura de 1,63 m y una anchura de 2,00 m. Está desarrollado a partir de una plataforma hecha conjuntamente por Fisker y Magna. Esta se llama Fisker Flexible Plattform Adadptive Design (FF-PAD).

Este SUV eléctrico de Fisker tendrá versiones con un solo motor que se situará en el eje delantero, la básica con acabado Sport; o total, luego con dos motores, en el resto. También según se trate de una u otras contará con una capacidad de baterías diferente, ambas con celdas proporcionadas por CATL, si bien en la versión básica tendrán química LFP y en el resto NCM. Así, los Ocean Sport, que tienen una autonomía prevista de 440 km conforme a la norma WLTP, tendrán la batería denominada Touring Range; mientras que el resto contará con la Hyper Range, con la que llegará a los 630 km de alcance con una carga. Podrán cargarse con corriente continua usando potencias de hasta 250 kW y, asimismo, ceder energía a otros consumidores eléctricos: desde un domicilio a herramientas u otros vehículos.

En todos los casos, la garantía de la batería será por diez años o 160.000 km para el 75 por ciento de su capacidad, aún no desvelada.

Para los One, Extrem y Ultra la potencia combinada de sus dos motores será de 410 kW (558 CV), lo que les permitirá ir de 0 a 100 km/h en 3,9 s, mientras que para el Sport la potencia de su único motor será de 205 kW (279 CV), con la que aceleraría desde parado hasta la misma velocidad en 7,4 s.

Entre sus innovaciones y elementos diferenciadores estará el uso de materiales veganos, sus botones hápticos o una pantalla central de infoentretenimiento denominada Revolve. De 17,1” puede trabajar tanto vertical como horizontalmente, ésta la mejor opción para visualizar contenido multimedia. También, y ya desde el acabado Sport, está disponible el techo solar, que en el acabado Ultra es practicable y, por ello, ya cuenta con el California Mode: con un único botón se abren, simultáneamente, todas las superficies de cristal móviles, de forma análoga a lo que hacía el Renault Avantime.

En los Ocean Extreme y One este techo tiene células fotovoltaicas que pueden producir energía. Este SolarSky puede, en condiciones ideales, generar electricidad suficiente para recorrer 2.000 km al año gracias a una producción óptima de 5,4 kWh/m2.

También el Fisker Ocean contará con un nivel 2 de conducción autónoma que aumentará en el futuro. Desde los inferiores dispondrá de un buen número de ayudas a la conducción cómo la frenada de emergencia, el mantenimiento del coche en el carril, el aviso de vehículos en el ángulo muerto, el control de velocidad de crucero adaptativo, etc.