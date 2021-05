¿Fumar en el coche? Un 70% estaría de acuerdo con su prohibición

La pandemia ha llevado a muchas de personas a replantearse dejar el tabaco y los colectivos médicos creen que es el momento de legislar algunos espacios libres de humo. Uno de esos espacios podría ser el coche.

Hay que tener en cuenta que, según el Reglamento de Circulación, fumar conduciendo no es un delito, sin embargo, los agentes de vigilancia del tráfico pueden considerar que fumar está generando una distracción que ponga en riesgo la seguridad vial y, por tanto, el conductor puede ser sancionado -no por fumar sino por la propia distracción generada por esa otra actividad-.

Otro motivo de multa que sí está recogido por la ley es arrojar objetos desde coches en marcha, incluidas colillas, lo cual supone una sanción de 200 euros y la retirada de cuatro puntos del carné de conducir.

A cuatro días de que se celebre el Día Mundial Sin Tabaco, el próximo 31 de mayo, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) ha hecho pública la encuesta de la 'Semana sin Humo 2021' en la que, en línea con su campaña 'Dejar de fumar, tu otra vacuna', pulsa la opinión de fumadores, exfumadores y no fumadores.

La encuesta, realizada a 5.426 personas de todas las comunidades, revela que el 70% del total estaría de acuerdo con la prohibición de fumar en el coche con niños en su interior tanto si son fumadores como si no lo son.

La DGT no se plantea prohibir fumar en el coche

En diferentes ocasiones, el propio Pere Navarro, Director General de Tráfico, ha apuntado que no se están planteando prohibir fumar al volante, reconociendo que "no está en la agenda de la DGT" y que no acaban de ver "a la Guardia Civil persiguiendo fumadores".

Aún así, la propia DGT ha intentado concienciar en los últimos años del riesgo de distracciones al fumar al volante de un coche, y de cómo encender un cigarrillo lleva 4,1 segundos, lo que circulando a 100 km/h supondría recorrer 11,3 kilómetros sin la atención plena en la carretera. Pere Navarro sí apuntaba en otra dirección, la de que fumar en el coche esté regulado como "norma de salud pública".

Perjudicial para la salud

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y el Comité para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) han recordado este jueves que el consumo de tabaco y la inhalación del humo está ligado con 16 tipos de cáncer ya que tiene unas 70 sustancias cancerígenas.

Y han puesto el acento en la indefensión de los menores como fumadores pasivos, ya que nueve de cada diez fumadores lo hace en presencia de los niños.

Preocupan los menores que en casi el cien por cien de los casos se mueven en espacios con restos de tabaco y en el 41 % de los parques infantiles hay colillas. Por ello, estos colectivos han reivindicado espacios abiertos libres de humo y encarecer el precio del tabaco porque, han dicho, "España es el estanco de Europa con un precios de las cajetillas bajísimos" y está comprobado que el precio incide directamente en la tasa se consumo.

También se han decantado estos colectivos por prohibir fumar en las playas en línea con las medidas adoptadas en algunas comunidades.