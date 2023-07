Llega el C5 Across Hybrid, el nuevo híbrido no enchufable de Citroen

La marca francesa ha querido ampliar la gama C5 Across con un nuevo motor denominado Hybrid 136. Éste consiste en un motor de gasolina de nuevo desarrollo de 136 CV, que junto con una batería de 48 V, conforman el nuevo C5 Across Hybrid. Según Citroën, este nuevo motor permite ahorrar hasta un litro de gasolina cada 100 kilómetros, y emite un 15% menos de CO2 que la versión de gasolina no eléctrica.

Será puesto a la venta en el segundo semestre de este 2023 y aunque no se ha concretado su precio, este ronda los 40.000 euros.