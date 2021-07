Multa de hasta 500 euros por llevar un sistema de sonido irregular

El inicio del presente siglo fue la época dorada del ‘tuneo’. Los vehículos cambiaban de color, lucían llantas nuevas e incluso dotabas a tu coche de nuevas luces. Lo que seguramente desconocías es que cualquiera de esas acciones podría suponer una dura sanción económica.

Desde AECA-ITV nos recuerdan que realizar determinadas reformas a un vehículo puede afectar a su seguridad, por lo que se hace necesario volver a pasar la inspección técnica para certificar que sigue cumpliendo los requisitos básicos para poder circular.

¿Afecta la instalación de equipos de sonido a la validez de la #ITV? Resolvemos tus dudas en nuestra web: https://t.co/ZsQFOHuPEJ — AECA-ITV (@AECA_ITV) July 15, 2021

Instalar equipos de sonido, pantallas, sustituir el volante o los reposacabezas de los asientos son algunos de los cambios que de forma habitual se realizan en los vehículos. Aunque en muchas ocasiones estas modificaciones no representan mayores problemas en materia legal, hay algunos casos en los que se hace necesaria una homologación por parte del fabricante.

Informarse antes de modificar

Además, es clave que antes de llevar a cabo estas modificaciones el propietario sepa qué elementos se pueden modificar sin necesidad de hacer trámites. Se recomienda informarse y consultar a estamentos acreditados antes de realizar cualquier modificación sobre un vehículo, evitando así problemas futuros.

Si modificas las dimensiones exteriores del vehículo o instalas neumáticos no equivalentes a los indicados en la ficha técnica del vehículo deberás solicitar las autorizaciones pertinentes. Otras modificaciones que requerirán del cambio de documentación son:

La sustitución del volante , cambio de asientos.

, cambio de asientos. Cambiar los muelles de suspensión por otros diferentes.

por otros diferentes. Modificar el sistema de escape, la centralita del motor o la instalación de equipos de sonido.

Atención a las reformas de importancia

De acuerdo con el Código de Reforma 8.22 de la Sección I del Manual de Reformas de Vehículos elaborado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la instalación de un equipo de sonido en el maletero del vehículo se considera una reforma de importancia siempre que los equipos superen la altura del respaldo de los asientos del vehículo.

En ese caso, será necesario volver a pasar la ITV, aunque todavía no haya caducado la inspección anterior, pues se deberá comprobar que dicha instalación no afecta a la seguridad del vehículo y que puede seguir circulando.

¿Cómo realizar una legalización de reforma?

Para realizar el trámite ante la estación de ITV, por regla general, se debe presentar un informe de conformidad emitido por un servicio técnico de reformas, que incluya una descripción detallada de la reforma realizada; así como el certificado de montaje del taller que haya llevado a cabo la instalación de los nuevos equipos. Una vez aprobada la documentación presentada, todas las modificaciones quedarán anotadas en la Tarjeta de ITV.

No hacer estos trámites puede representar no solo un peligro para la seguridad vial, sino que también el conductor se expone a la posibilidad de recibir una multa por circular con un elemento no autorizado o sin homologar. Una sanción que asciende hasta los 500 euros.