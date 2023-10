Suzuki se prepara para el Japan Mobility Show donde mostrará el restyling Swift

Con el eslogan de "Soluciones emocionantes para todo el mundo”, acompañado del mensaje de "presentar a nuestros clientes diversas iniciativas hacia una movilidad neutra en carbono y servicios exclusivos de Suzuki", el stand la marca en el Japan Mobility Show 2023 recogerá diferentes propuestas en varios de los sectores en los que opera con el objetivo de ofrecer una movilidad variada y cercana a la vida cotidiana de las personas. Así, junto a concept-car de automóviles y motocicletas, habrá soluciones de movilidad personal o motores fueraborda junto a múltiples vías hacia la neutralidad de carbono.

Entre los automóviles, el Swift Concept presentará cambios de aspectos para el utilitario, cuya última generación fue puesta a la venta en 2020. Entre sus recursos estarían ayudas a la conducción como un doble sensor de apoyo a la frenada, el sistema adaptativo de luces de carretera y un sistema de monitorización del conductor. El motor ofrecería un "equilibrio entre las prestaciones, consumos y emisiones".

Otro de los protagonistas será el eVX presentado a principios de año y cuyo diseño exterior ha evolucionado a la vez que el interior se revela por primera vez. El eVX sería el primer eléctrico global de Suzuki, un SUV compacto con tracción total con una carrocería de 4,30 m de largo, 1,80 de ancho y 1,60 de alto. Su autonomía con una carga de la batería sería de 500 km.

En cuanto al eWX representaría el mini wagon de un concept-car. También eléctrico, como el eVX, ofrecería una autonomía de 230 km. Las dimensiones de su carrocería son 3,40 m de largo, 1,48 de ancho y 1,62 de alto.

El e Every Concept es, por otro lado, un comercial eléctrico ligero desarrollado por Suzuki junto a Dahiatsu y Toyota. Sus dimensiones, salvo la altura que es de 1,89 m, son similares al eVX, mientras que la autonomía es de 200 km.

Los Spacia son microcoches de amplio habitáculo. Según Suzuki "el Spacia Concept está diseñado para ofrecer confort y emoción que realcen de forma única la vida cotidiana y el Spacia Custom Concept está diseñado para ofrecer elegancia y belleza".

Otras novedades serán la Suzuki Senior Car, una silla de ruedas motorizada equipada con un sensor que detecta obstáculo, un embrague que reduce la velocidad para evitar la marcha involuntaria al accionar por error la maneta del embrague en una pendiente o un faro led. Asimismo Suzuki mostrará el Moqba, una propuesta que utiliza ruedas y cuatro patas. Puede desplazarse con las ruedas por caminos llanos o subir y bajar escalones con las patas articuladas. Podrá modificarse para tres modos de uso: silla, bípedo o camilla.

Dentro de la categoría de vehículos Specified Small Motorized Bicycles (Bicicletas Pequeñas Motorizadas Específicas), se propone un sistema de movilidad eléctrica monoplaza que ofrece la comodidad de un patinete eléctrico a la vez que impide el vuelco con su estable tracción a las cuatro ruedas. Se ofrecería en versiones Suzu-ride para la vida cotidiana o Suzu-cargo, con mayor capacidad de carga. Igualmente, el Go se destina a ofrecer movilidad a personas de mediana edad, pudiéndose manejar a través de un joystick; mientras que el LM-A es un robot de reparto de última milla desarrollado para ofrecer una solución a quienes no pueden ir de compras en su entorno o tiene problemas de salud que le impide acceder a los comercios.

En el sector de las dos ruedas, Suzuki dispondrá de un ciclomotor eléctrico plegable, el e-Po, con un sistema de propulsión algo más potente que de las e-bikes, o el e-chorioni, un scooter también con tecnología eléctrica de Panasonic. Particularmente llamativas son las propuestas ligadas al Burgman, por un lado con el e-Burgman eléctrico con baterías intercambiables; por otro, con una versión de este scooter, también en versión de pruebas, con motor de hidrógeno. Si el primero equivaldría a un 125 cc, el segundo lo haría a un 400 cc.

Quizá el proyecto más innovador mostrado, que lo hará en escala 1/5, sea el del coche volador. Este producto del acuerdo firmado con SkyDrive está en fase de desarrollo y de cara a que los primeros se produzcan el año que viene.