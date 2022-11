Tesla quiere imponer su conector para EE.UU. y Canadá frente al CCS

Uno de los problemas para los usuarios de los vehículos eléctricos -como el de quienes usan ordenadores, teléfonos móviles, etc.- es la utilización de diferentes conectores para efectuar la carga de sus baterías. En Europa los estándares actuales son el Mennekes para corriente alterna y CCS 2 Combo para corriente continua -en realidad, este último viene a ser un Mennekes con dos pines adicionales en la zona inferior-. Por su parte, en Japón se usan, respectivamente, el J1772 y el CHAdeMO, conector éste que también llega en algunos coches con esa procedencia a nuestro mercado y otros de Europa: por eso algunos cargadores públicos rápidos incorpora un cable con este último, además de otro CCS. En China es habitual el GB/T, todo un exotismo por nuestros lares.

Para los Estados Unidos Tesla propone convertir su conector en estándar. Para ello pondera su North American Charging Estándar (NACS) -su nombre es nuevo, antes era, simplemente, conector Tesla- frente al allí utilizado sistema de carga combinado (CCS 1). Y lo hace con varios argumentos, entre los que destacan: la posibilidad de trasladar el doble de potencia, de hasta 1.000 kW, ser válido para corriente alterna y continua y tener la mitad del tamaño del estándar europeo.

Sin embargo, un inconveniente de su uso que no apunta Tesla es que no admite cargas con corriente alterna trifásica, sino sólo monofásica: esto limita la potencia de carga a 11 kW y no permite “saltar” a los habituales 22 kW trifásicos de muchos coches -particularmente, de gama alta- y cargadores europeos.

Así, Tesla ha “invitado” a los operadores de carga y a los fabricantes de vehículos a colocar el conector de carga de Tesla en las infraestructuras y coches, furgonetas, etc. que fabriquen. Y lo ha hecho a la vez que abre su diseño de conector y el uso de sus infraestructuras de carga a todo el mundo, ya no sólo a sus coches.

Lo hace también en base a su dominio comercial, ya que los Tesla superan, según ésta, en una proporción de dos a uno a los vehículos que incorporan de fábrica el CCS y que su red de Supercargadores tiene un 60 por ciento más de cables con el conector NACS que la red equipada con CCS. El propósito de Tesla es también abrir el uso de esos cargadores de su propiedad a cualquier coche, algo que ahora no en todos los países es posible.

En todo caso, la preeminencia de los Supercargadores no es de tal calibre en EE.UU. y Canadá si acudimos a otras fuentes. Según los datos del Departamento de Energía hay 17.000 conectores Tesla en esos dos países en comparación con los 11.000 con CCS.

De conseguir esta estandarización, por otro lado, los usuarios norteamericanos de Tesla no se verían obligados a utilizar el actual adaptador que vende como opcional y permite a sus coches con NACS usar las tomas CCS. Sin embargo, el trasfondo de este espíritu de colaboración de Tesla con el resto del mundo podía estar relacionado con que la administración Biden destinaría financiación para la expansión de infraestructuras de carga a aquellas empresas que construyen estaciones de carga que son válidas para vehículos eléctricos de más de una empresa. Esta condición excluiría a Tesla de recibir estos fondos de no convencer a otros fabricantes para que utilicen sus conectores.