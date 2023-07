Así es el Torres, el primer SUV de la nueva Ssangyong

El Ssangyong Torres es un SUV con una carrocería de 4,70 m, 1,89 de ancho y 1,71 de alto, es decir, de tamaño semejante a un Mazda CX-60, los Seat Tarraco, Volkswagen Tiguan o Skoda Kodiaq, además de los Audi Q5, BMW X3, Alfa Romeo Stelvio, Honda CR-V, Mercedes-Benz GLB o Nissan X-Trail, entre otros.

Respecto a todos se diferencia por un aspecto marcadamente campero, con no pocos detalles de puro todoterreno, aunque bajo esa carrocería se sitúe, por un lado, un chasis monocasco y, por otro, una plataforma evolucionada a partir del Korando (4,45 m) con suspensiones independientes en ambos ejes.

Otra diferencia es que, frente a todos esos modelos, está en que el Torres -el nombre evoca al parque nacional chileno Torres del Paine- tiene una gama de motores menos abundante: se limita a uno de gasolina 1.5 GDI, de inyección directa y sobrealimentado con turbo, disponible en versión de 163 CV y que se puede combinar con tracción delantera y cambios manual o automático de seis marchas; o tracción total y sólo esa segunda caja de cambios; o un futuro eléctrico que llegará durante el primer trimestre del año que viene. Este, que tendría un motor de 204 CV (150 kW) y una batería LFP de 73,4 kWh con la que podrían rondar los 500 km de autonomía, es más que probable que llegue al mercado ya con el nuevo nombre que reemplaza al de Ssangyong: KGM, por la empresa líder del consorcio, KG Group, propietaria de este fabricante coreano desde el año pasado.

El, por el momento, Ssangyong Torres, por lo demás, también se venderá en España en versión de GLP, aunque en este caso se tratará de una transformación realizada ya importado el vehículo y que, aproximadamente, costará unos 2.000 euros. Nos aclaran que, incluso con esta transformación, el Torres mantendrá la garantía de cinco años o 100.000 km. Esta adaptación, por otro lado, permitirá el Torres cuente en sus tres versiones con tres etiquetas diferentes de la DGT: la C para los 1.5 GDI, Eco para los de GLP y Cero para los eléctricos.

En nuestra toma de contacto con este nuevo SUV a coche parado hemos podido comprobar que la suspensión multibrazo no tendrá grandes cambios independientemente de que se utilice en el 1.5 GDI tracción delantera o total conectable automáticamente. Promete un andar más refinado, sobre todo por su mejor insonorización que los Korando o Rexton, además de un suficiente empuje para no salir defraudado con su conducción: el par máximo es de 280 Nm entre las 1.500 y 4.000 rpm.

Habrá que esperar a septiembre, cuando se inicien las primeras entregas a los compradores -que ya podría iniciar sus reservas- y se produzca su presentación a los medios de comunicación para comprobarlo, igual que para comprobar el funcionamiento de las ayudas a la conducción. Entre ellas estarían el control de velocidad de crucero inteligente o el sistema mantiene al Torres en el centro del carril lo que, en la práctica, supone que este SUV tiene un nivel de conducción autónoma 2.0.

A la espera de esa conducción, por lo pronto, sí podemos adelantar algunas impresiones en relación a, por ejemplo, su habitáculo, funcionalidad, etc.

Espacioso incluso para cuatro ocupantes altos

Con 2,68 m de distancia entre ejes, el Torres ofrece un espacio longitudinal de primer orden, lo que junto a que la cota vertical es considerable en cualquiera de las plazas -el techo está verdaderamente lejos de las banquetas-, lo convierte en una excelente opción para quien quiera o necesite un SUV para moverse con hasta cuatro ocupantes de altura en su interior. A los pies de los pasajeros traseros habrá un túnel de transmisión, mucho más ancho (21 cm) que alto (9 cm), y que se engarza en la parte posterior de la consola central. En ésta, junto a dos salidas de aire, hay una toma de 12 voltios y un par de espacios para dejar pequeños objetos.

En cuanto al maletero, con la inclinación de los respaldos traseros en la posición más ventajosa para este espacio de carga -con el mando situado en la zona superior de los mismos pueden moverse seis centímetros- ofrece una capacidad de casi 500 litros según nuestras mediciones -Ssangyong le atribuye un volumen de entre 465 y 599 litros- a los que sería posible sumar los del cajón de poliestireno compartimentado que se sitúa bajo el piso del maletero. Estos cajones tienen una altura de 12 cm.

Otros recursos funcionales de este espacio son una toma de 12 voltios, un punto de luz o cinchas en los laterales para sujetar objetos, mientras que el acceso -y pese a que el tirador exterior haría pensar en una apertura lateral- se realiza con un portón de articulación vertical. Junto a ese tirador, adicionalmente, hay un guiño a los todoterreno que incorporaban en esa zona de los coches la rueda de repuesto. Y es que el Torres emplea un abultado aditamento que recuerda a los protectores rígidos de éstas y soporta el nombre del modelo en la zona trasera, así como sirve de capilla para la matrícula.

No es el único elemento curioso de la carrocería, ya que este Torres también incorporará en su pilar C -pintado en color diferente al del resto de la carrocería en todos los casos- un accesorio en forma de cajetín para, por ejemplo, poder situar en él útiles que, por su suciedad, no tengan su sitio en el maletero. Por ejemplo, pueden caber en él una eslinga o unas botas. Ssangyong promete comercializar otros más, entre los que estaría una baca específica para este modelo.

Las llantas serán, en todos los casos, de aleación con 17, 18 o 20”. Han sido las intermedias, con neumáticos 235/55 R18 100H, las que tenía la unidad que hemos podido ver y tocar.

Además de entre siete colores exteriores, se podrá elegir entre tres para el interior, con combinaciones de tejido y símil cuero o sólo este último, con diferentes tonos.

El salpicadero tiene en su zona superior plásticos blandos, pero el resto de los utilizado para coberturas, también de puertas, son duros. En todos los casos, el Torres dispondría de tres pantallas: una para la instrumentación de 4,3” tras el volante -muy achatado en su zona superior e inferior-, otra central táctil de 12,3” para el sistema multimedia y uina más, situada justo debajo, para el control de la climatización, que es bizonal.

Bajo esta última están tanto las tomas USB como la plataforma de carga inalámbrica para móviles.

Por el momento, Ssangyong no ha dado más que un precio, el de la versión de tracción delantera y cambio manual del Torres. Este es de 31.000 euros e incluye la oferta de la que se beneficiarían quienes realicen la reserva de su unidad antes de que acabe el mes de septiembre. Ese descuento de carácter temporal rondaría los 3.000 euros.

Para quien en lugar de al contado quiera adquirirlo financiado, el precio sería de unos 29.900 euros, aunque habrá que esperar a la llegada de esos primeros Torres para tener la confirmación de los mismos. En todo caso, para tratarse de un SUV C muy grande o D pequeño, estos precios se ajustan más a lo que podría esperarse de un SUV B o C.