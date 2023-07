El Volvo EX90, listo para su lanzamiento y con una nueva versión básica

El Volvo EX90 ya está a la venta, aunque las primeras unidades no llegarán a manos de sus propietarios hasta el tercer trimestre del año que viene.

Su precio arranca en que es lo que cuesta la versión -hasta ahora inédita- con el nivel de equipamiento básico, Core; la única disponible con cinco asientos y un único motor, en el eje trasero. Su potencia es de 279 CV (205 kW). Incorporar a ella la tercera fila de asientos exige el pago de 2.299 euros, mientras que el salto al siguiente nivel de equipamiento -ya con esas siete plazas-, de 6.715 euros.

De disponer de un segundo motor, también de imanes permanentes, la potencia pasa a ser de 408 CV (300 kW). Respecto a la versión Single Core de siete plazas, la de esta potencia ya denominada Twin con el mismo nivel de equipamiento tiene un diferencial de precio de 5.868 euros. El salto al nivel Plus es de 4.417 euros y de éste al Ultra, de 6.558.

Por su parte, el paquete Performance que eleva la potencia del EX90 de los 480 (300 kW) hasta los 517 CV (380 kW) cuesta 5.009 euros y está disponible con los tres niveles: Core, Plus y Ultra. Así, el abanico de precios de este SUV eléctrico de Volvo culmina en los 107.278 euros de la versión Twin Performance Ultra.

Hasta 600 km de autonomía

En todos los casos la batería de iones de litio y alta tensión es la misma: tiene una capacidad total de 111 kWh y una útil de 107. Con ella, la autonomía oscila entre los 580 y 600 km, según las versiones, dado que el consumo es muy similar de unas a otras al poderse desacoplar en los EX90 el delantero cuando no hace falta que participe. Por ejemplo, el Single homologa un gasto de 19,9 kWh/100 km y el Twin Performance un máximo de 21,1 kWh/100 km. Puede recibir cargas con potencias de hasta 250 kW.

El nuevo buque insignia de Volvo, ligeramente más grande que el XC90 -un SUV de 4,95 m que sigue a la venta, aunque en este caso sólo con motores de combustión- y también más pesado -su masa mínima es de 2.736 kg- está desarrollado a partir de la plataforma SPA2 de Geely y se fabrica tanto en China como en EE.UU. Según Volvo, para su construcción se emplean un 15 por ciento de plásticos o aceros reciclados, porcentaje que aumenta al 25 en el caso del aluminio.

No hemos podido conducirlo aún, pero sí verlo y tocarlo para apreciar, por ejemplo, la cantidad de recursos con que cuenta para conseguir una buena penetración aerodinámica: el Cx es de 0,29. Entre ellos están, por ejemplo, los tiradores enrasados.

En su carrocería hay otros aspectos característicos de Volvo como el uso de luces con un diseño típico de la marca -el diseño "martillo de Thor" se emplea desde que se lanzó el XC90 en 2019-, la utilización de elementos perimetrales en negro, retrovisores sin marcos o un techo panorámico que es siempre de serie.

Reivindicación del espíritu escandinavo

El interior tiene un diseño muy minimalista, como en el EX30. Aquí sí ha hay una pantalla de 8" para la instrumentación que ofrece datos como velocidad, autonomía o funcionamiento de los asistentes de conducción -con animaciones que indican la posición de otros vehículos, al estilo Tesla- y con tres modos de visualización. Su información se refuerza con un head-up display vinculado al nivel más alto.

Otra central, ésta dispuesta verticalmente y de 14,5", se ocupa de dar soporte al equipo multimedia, conectividad con teléfonos y navegación. También a la climatización o a diferentes aplicaciones que pueden ser de proveedores externos. Se maneja táctilmente o, asimismo, con un mando que está situado en la consola central. Como es habitual en Volvo, su sistema operativo se basa en Android, lo que facilita que a través de dispositivos que funcionan con el asistente de Google se puedan llevar a cabo operaciones como lanzar la preclimatización del habitáculo, bloquear puertas, conocer el estado de carga...

Además, tiene apertura sin necesidad de llave y, también de serie, llevar ésta al teléfono.

La impresión, refrendada por las mediciones, es de que se trata de un SUV muy amplio. De hecho, su anchura en todas las plazas -aunque hemos tenido acceso a una versión de tres filas sólo hemos podido medir las dos primeras- es superlativa, lo mismo que ocurre con la altura. Según Volvo, la tercera fila sólo es de uso recomendable para ocupantes de hasta 1,70 m de altura y, tal como hemos podido comprobar, efectivamente un adulto algo más alto va a ver como su cabeza roza con el techo, aunque la altura de la banqueta respecto al suelo no las hace tan incómodas como otras opciones que recordemos.

Eso sí, si vamos a utilizar estas plazas de la tercera fila, vamos a tener que sacrificar algo el confort de los de la segunda en tanto que habrá que gestionar el espacio longitudinal de que disponen éstos. Para ello, cada uno de los tres asientos de esta fila se desplazan a lo largo de 12 cm, lo que permite un reparto preciso.

En cuanto al maletero, siempre con portón de apertura eléctrica, incluso con movimiento del pie bajo el parachoques trasero, ofrece en la configuración de siete plazas una capacidad que consideramos muy razonable: 333 litros gracias, sobre todo, a que la anchura útil es enorme, de 136 cm.

Incluso, aún quedaría un hueco inferior bajo el piso donde se almacena la bandeja ocultaequipajes si no es necesaria. Hemos calculado una capacidad nada despreciable de 120 litros adicionales aunque, eso sí, con formas irregulares y más indicado para guardar cables de carga o kit reparapinchazos que para otra función. No obstante, bajo el capó hay otros espacios también muy capaces para ello.

Nos ha gustado que, aún utilizando tejidos textiles -tapicería Nordica en vininilo Microtech- y cuero vegano, la sensación de calidad en los tapizados de asientos o puertas, apreciación que también extendemos a los plásticos.

El interior está dotado de sensores que determinan si hay ocupantes, de modo que puede advertir movimientos inferiores a los milimétricos para advertir si, al cerrar las puertas, queda alguien en él.

Al no conducirlo, no hemos tenido la oportunidad de comprobar una de las virtudes del EX90, que sería su capacidad para la conducción autónoma. Para ello, en la zona superior del parabrisas tiene un sensor Lídar que detecta, por ejemplo, vehículos situados hasta 300 metros, aunque puede también identificar peatones, ciclistas, etc. Se complementa con diferentes cámaras, radares de corto y largo alcance y sensores de ultrasonido -respectivamente suman 8, 5 y 16- que forman parte de la dotación de serie de este SUV. Eso le permitiría disponer de un nivel de conducción autónoma más alto del usual y en el que el EX90 pueda realizar la mayoría de las intervenciones sobre la conducción, sin que el conductor tenga que mantener las manos sobre el volante o la vista en la carretera.

Equipado muy competentemente desde el nivel básico

El equipamiento base, el Core, del EX90 incorpora, entre los asistentes de seguridad los asistentes de frenada, de tráfico en el ángulo muerto, de alerta de colisión trasera con frenada, de permanencia en el carril o el control de descenso de pendientes o de alerta al conductor, así como la limitación de velocidad o el control de velocidad de crucero inteligente. También las mencionadas pantallas de 8 y 14,5", incluyendo el equipo de sonido de alto rendimiento con altavoces integrados en los reposacabezas delanteros, faros full led adaptativos, llantas de 20" -en opción de 21 y 22"-, el mencionado techo, la apertura sin llave, los asientos delanteros con ajuste lumbar eléctrico, los climatizadores de dos o cuatro zonas -según se trate de la versión de cinco o siete plazas-, barras de techo en negro, etc.

Comparado con el Core, el nivel Plus añade a su dotación de serie los dos asientos delanteros eléctricos, barras del techo en negro brillante, climatizador con control de calidad del aire, head-up display, una iluminación ambiental más sofisticada a la estándar, el equipo de sonido Bose y el volante regulable eléctricamente.

Por su parte, el Ultra añade respecto al Plus el masaje para los asientos delanteros, la calefacción para los laterales traseros o el volante, las cámaras perimetrales, el motor de cierre en todas las puertas, los limpiadores de faros, llantas de aleación de 21", luces HD, manillas exteriores con iluminación y ventanillas laterales laminadas.