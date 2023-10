Voyah Free, el SUV chino y premium con 490 CV y más de 500 km de autonomía

Dongfeng Motor Corporation es un fabricante estatal chino con, además de participaciones accionariales en no pocas marcas europeas, numerosas marcas en su portfolio. En España, y a través de un importador, se comercializan tanto los DSFK como los Seres, coches producidos por ese grupo industrial.

Ahora empezará a lanzarse comercialmente otra marca, ésta centrada en el segmento de lujo y, cómo no podía ser de otro modo, con un SUV como vehículo estrella. La nueva marca se llama Voyah y el modelo en cuestión es el Free que, con 4,90 m de largo, 1,95 de ancho y 1,65 de alto, para 2.310 kilos de masa, exhibe planta para convertirse una alternativa a modelos como los Polestar 3, Audi Q8 e-tron, BMW iX, Kia EV9 o Volvo EX90, así como los Tesla Model X. Sí, porque como todos ellos, además, es eléctrico. Además, tendrá un as en la manga: no siendo menos potente, será más asequible que cualquiera de las versiones de ellos. Pero, vayamos por partes.

En su interior, lo que más llama la atención de este Voyah Free es su habitabilidad, producto de una amplia distancia entre ejes, y complementada por un maletero de 560 litros. Los materiales y sus ajustes se ciñen a lo esperable en un coche premium, lo mismo que ocurre con el equipamiento, del que forman parte las tapicerías de cuero y regulaciones eléctricas para asientos que, además, tienen ventilación, calefacción o masaje; un equipo de sonido de alta fidelidad con diez altavoces, un techo solar panorámico o hasta dos decenas de sistemas de ayudas a la conducción.

En su salpicadero captan las miradas la tres pantallas de 12,3" que, al estilo de algunos modelos de origen occidental de reciente lanzamiento, dan soporte, de izquierda a derecha, a la instrumentación con la información imprescindible para la conducción, un sistema multimedia que puede ser controlado no sólo táctilmente, sino también mediante gestos; en tanto que la tercera le sirve al ocupante de la plaza del acompañante para configurar sus funciones de confort.

Premium también es por las cifras que pone sobre la mesa el Voyah Free su sistema de propulsión eléctrico con arquitectura de 400 voltios. Está configurado por dos motores, uno en cada eje, con una potencia en el delantero de 218 CV (160 kW) y en el trasero de 272 CV (200 kW). La potencia total del sistema es de 490 CV (360 kW) cuando trabajan al unísono, mientras que el par máximo se eleva a 720 Nm. Son cifras semejantes, por ejemplo, a las que ofrece el Kia EV9 y superiores a las de las versiones de arranque del Q8 e-tron e iX de, respectivamente, Audi y BMW.

Además, el Voyah Free emplea una batería de iones de litio de gran capacidad, con 106 kWh que le permite homologar un autonomía de 505 kilómetros, superando así dos de los hitos de definición de los SUV premium que no todos logran: los más de 100 kWh de almacenamiento de energía y ese alcance con una carga por encima de los 500 km. Sin embargo, para su recarga sólo es posible utilizar potencias de hasta 11 y 100 kW, valores muy bajos para un modelo de lujo, según se recurra a corriente alterna o continua.

En lo referente a la prestación, acelerará de 0 a 100 km/h en 4,4 s y alcanzará una velocidad punta de 200 km/h

La marca confirma que el precio, aún pendiente de definirse, estará en una horquilla entre los 80.000 y 85.000 euros, así como que el libro de pedidos para el Voyah Free quedará abierto en breve.