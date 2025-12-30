La actualización del DS 4, el Nº4, ya a la venta con tres motores y desde 38.600 euros

DS Automobiles ya tiene lista la actualización del DS4, un compacto que, con el cambio de diseño, cambia su nombre y se convierte en el Nº4 de la marca. DS, que lo considera inmerso en el segmento premium, le atribuye un valor diferencial respecto al resto por la composición de la gama, ya que esta pone a disposición de los clientes tres tipologías de propulsión electrificadas.

La de menor potencia es la que utiliza un motor 1.2 de gasolina microhibridado con una caja de cambios automática en la que se incorpora un motor eléctrico de 28 CV (21 kW) y una arquitectura eléctrica de 48 voltios para el Hybrid, con 145 CV; le sigue otro que combina un cuatro cilindros, también de gasolina, con 1,8 litros y 180 CV con un eléctrico de 125 CV, asociados a través de una nueva transmisión automática de doble embrague y siete velocidades con un total de 225 CV y, por último, un eléctrico con un motor de 213 CV (156 kW) que recibe su energía de una batería de 58,3 kWh que admite cargas de 11 o 120 kW con, respectivamente, corriente alterna o continua. Su cargador embarcado incluye la función V2L.

Los Nº4 E-Tense reciben el motor eléctrico más potente disponible para la plataforma EMP2 de Stellantis.

Si la autonomía homologada en modo eléctrico del híbrido enchufable, con una batería en este caso de 14,6 kWh recargable con una potencia de serie de 3,7 y el doble en opción, es de 81 km, la del eléctrico es de 450 km.

Más adelante llegará una versión Diesel con un 1.5 de 130 CV, la única sin ningún tipo de electrificación, pero que hará la oferta de motores del Nº4 ciertamente única por su amplia oferta de opciones. La intención de DS, a la vista de los resultados de ventas a la baja de este tipo de motores, es ofrecérsela fundamentalmente a flotas.

Un frontal que marca diferencias

El Nº4 tiene una carrocería de 4,40 m de largo, 1,87 de ancho y 1,49 de alto que, por tanto, sólo difiere en cuatro centímetros de anchura y dos de altura respecto a la del DS4. Respecto a éste el principal cambio de aspecto se concentra en su frontal, donde aparece una nueva parrilla y una firma luminosa que se extiende por ella de lado a lado, mientras que en la zona posterior los pilotos leds aportan una identidad también distintiva. El Nº4 tiene, de serie, llantas de aleación de 19" e incluso 20" en las ediciones más altas de gama, entre las que estará la Performance que llegará al mercado español durante el primer trimestre de 2026, al igual que el Diesel.

El Nº4 podrá elegirse con cinco colores, con el negro perla como tono de serie y dispone como extra la posibilidad de personalizarlo con el techo en contraste.

Son la tapicerías y los diferentes materiales que se emplean el interior los que en mayor medida definen los distintos acabados del Nº4.

Eso, en cuanto a la carrocería, porque en el interior la instrumentación tiene una pantalla mayor, de 10,25", mientras que para el sistema de infoentretenimiento se mantiene la de 12" con el sistema operativo Iris equipado que integra ChatGPT. Por debajo de esta última se encuentran los mandos de la climatización.

Otros cambios en el viaje de un nombre a otro para este modelo afectan a aislamiento acústico, gracias a nuevas ventanillas; o los asientos delanteros, multirregulables mediante motores eléctricos, con calefacción, ventilación o masaje.

Su tapicería es mixta de tejido y cuero sintético en los Pallas y de Alcantara o cuero Nappa en los dos Étoile. Los Jules Verne se basan en los primeros, también con Alcantara, pero en colores azul y perla.

Lo que no se ha modificado significativamente es ni el espacio habitable, ni el maletero, que va desde los 360 litros las versiones híbridas enchufables a los 430 de las Hybrid, pasando por los 390 de las E-Tense, que es como DS llama a las eléctricas.

En éstas, como novedad, se incorporan levas en el volante que permiten determinar el grado de frenada regenerativa, pudiendo elegir entre tres niveles de la misma -0,6,-1,3 o -2,0 m/s2- cuando se levanta el pie del acelerador.

Precios idénticos para eléctrico e híbrido enchufable

En relación a los precios, DS ha igualado los de los híbridos enchufables y eléctricos, de manera que ambos sistemas de propulsión cuestan 45.400 euros con el acabado básico Pallas y 47.900 o 48.900 euros con los Jules Verne y Étoile.

En cuanto al Hybrid, que será el más demandado por los clientes dada su etiqueta Eco o la posibilidad de moverse con baja carga y velocidad en modo eléctrico que propicia un consumo homologado de 5,2 l/100 km, tiene un precio de 38.600 euros con el nivel Pallas, 41.100 con el derivado de este Jules Verne y 42.100 o 45.100 euros en los Étoile y Étoile Nappa.

En opción es posible dotar al Nº4 de los Confort y Tech con elementos como el techo panorámico y el portor motorizado con apertura manos libres.

Este DS tiene hasta ocho años de garantía tras pasar un seguimiento anual en los talleres oficiales de su red.